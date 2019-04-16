Gökçek, “Tüketiciyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Akaryakıt sektöründe fark oluşturma vizyonuyla faaliyet gösteren Aytemiz'in Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özge Kansu Gökçek, Aytemiz olarak tercih edilen marka olmak ve marka sadakatini yükseltebilmek adına arayışlara aralıksız devam ettiklerini vurguladı.

Gökçek, “Tüketiciyi merkeze alarak ancak diğer iş ortaklarımızı da ihmal etmeden pazarı ve tüketiciyi daha iyi anlamaya ve ihtiyaçlarını adreslemeye çalışıyoruz. 2019 yılında kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunabilmek için binek, ağır vasıta, hafif ticari araçlar ve motosikletler gibi çeşitli segmentlerden müşterilerimize direkt hitabeden farklı kampanyalar yapacağız. En güncel kampanyamızda ise müşterilerimize motorun ömrünü uzatan özellikleri dışında yüksek performans sunan ve ekonomik yönü sebebiyle de birçok kullanıcı tarafından tercih edilen Aytemiz Gaz alımlarında 10 TL değerinde puan hediye ediyoruz. Bu kapsamda Aytemiz Kart sahipleri, Aytemiz Gaz ve Aytemiz Kart anlaşmalı istasyonlarda geçerli olan kampanya kapsamında farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 50 TL ve üzeri 3'üncü Aytemiz Gaz alışverişlerinde, yakıt alımlarında kullanılmak üzere 10 TL değerinde hediye puan kazanıyor” dedi.

“e-ticaret projeleri üzerinde çalışıyoruz”

Aytemiz olarak “mutlu müşteri” sloganıyla işlerinin temeline koyduklarını ifade eden Gökçek “Aynı zamanda teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak bayilerimiz ve müşterilerimize daha fazla fayda sağlayacak e-ticaret projeleri üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı ödeme çözümleri ile müşterilerimizi buluşturarak konfor, hız ve kaliteyi hedeflemekteyiz” diye sözlerini noktaladı.