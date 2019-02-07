Tulum sanatçısı Filiz İlkay'dan unutulmaz konser

Türkiye'nin ilk kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay, “Karadeniz Rüzgârı” isimli konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Nefes ve teknik, fiziki güç gerektiren tulum enstrümanını çalmadaki başarısıyla beğeni toplayan, Türkiye'yi yurt dışındaki festivallerde de temsil eden İlkay'ın konserine müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğu tulumu, üniversite eğitiminin ardından çalmaya başlayan İlkay konserinde, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'yu “Koyverdun Gittun Beni” isimli şarkısını seslendirerek andı.

2017 yapımı “Tulum ile Anadolu” albümünde yer alan eserleriyle dinleyicileri Artvin'den Isparta'ya, Erzincan'dan Elazığ'a, Afyon'dan İstanbul'a, Kayseri'den Kırklareli'ne uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaran İlkay, geçtiğimiz kasım ayında yayımladığı “Ho Nenni” isimli albümünden eserlerini de seslendirdi. Salonu dolduran müzikseverler, Filiz İlkay'ın tulumuyla seslendirdiği Karadeniz ezgileriyle horon tepti.