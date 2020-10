Tuluyhan Uğurlu'dan “Cumhuriyet Resitali”

Maltepe'de Cumhuriyet'in 97'inci yıl coşkusu, bando gösterileri, etkinlikler ve Tuluyhan Uğurlu'nun eşsiz piyano resitaliyle taçlandı. Etkinliklerin ikinci gününde sahne alan Uğurlu, resital sonrası Kuvayı Milliye ruhuna atıfta bulunarak hem Atatürk'ü, hem de Mevlit Kandili sebebiyle Hazreti Peygamberi andı.

Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümü, Maltepe'de coşkulu etkinliklerle devam etti. Etkinliklerin ikinci gününde mahallelerde dolaşan bando ekipleri, 29 Ekim'in ruhuna uygun marşlarla halkı coşturdu. Bayrak, maske ve “İstasyon” dergisinin de ücretsiz dağıtıldığı etkinliklerde, bayrağını eline alan halk, Cumhuriyet'in coşkusuna eşlik etti. Cevizli'deki Cumhuriyet Parkı'nda ise çocuklar, parkın ismine yakışır biçimde bayrak salladı.

Pandemi önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Tuluyhan Uğurlu, resital sonrası Kuvayı Milliye ruhuna atıfta bulunarak hem Atatürk'ü, hem de Mevlit Kandili sebebiyle Hazreti Muhammed'i andı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte Uğurlu, kendisini takip edenlerle duygularını şöyle paylaştı:

“Şehitlerimize, özellikle Çanakkale şehitlerimize, Kuvayı Milliye ruhunu taşıyan insanlarımıza, bu ülkenin aydınlık geleceğine inananlara, bizim burada var olmamızı sağlayan mücadeleleri veren tüm ecdadımıza, onların ruhlarına böyle bir resital sunduk. Çok duyguluyum. Böyle bir zamanda, her gün insanların öldüğü böyle bir dönemde, sanatçı da her gün ölüyor o insanlarla, sonra yeniden doğuyor. Dolayısıyla her gün bir ölüm yaşıyor ama dolayısıyla tekrar küllerimizden ayağa kalkıp yeni şeyler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir dönemde böyle bir resitali verdiğim için çok mutlu oldum. Bugün ayrıca Mevlit Kandili. O dünyalar güzeli insanın bütün alemlere ışık olması, Atatürkümüzün de o ışığı bütün ülkeye, bütün dünyaya yayması takdire şayan. O Kuvayı Milliye ruhunun, o bölünmez bütünlüğümüzün varlığıyla çağdaş, uygar ve laik bir Türkiye'de yaşamanın onuru, gururu içindeyiz. Hep beraber yaşamaya devam ediyoruz.”