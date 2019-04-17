Tüm Bel-Sen'den Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve Tüm Bel-Sen Sendikası yöneticileri, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nde Kartal Belediye Başkanlığı görevine seçilen Gökhan Yüksel'i ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt'un yanı sıra; Tüm Bel-Sen Sendikası yöneticileri yer aldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i tebrik eden Tüm Bel-Sen Sendikası Genel Başkanı Erdal Bozkurt “Sayın Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'e yeni görevinde başarılar dileriz. Ülkemizde emeği ve demokratik yaşamı savunmuş; 29 yıllık bir geçmişe sahibiz. 10 yıl boyunca da Kartal Belediyesi ile toplu sözleşme imzalayan bir sendikayız. Emek ve demokrasi güçleri olarak üzerimize düşen görevlerin bilincindeyiz. Bu süreçte kol kola, omuz omuza dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de beraber yürüyeceğimizden bir şüphemiz yok” dedi ve ardından kendisine sendika yönetimi adına bir forma hediye etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise nazik ziyaretlerinden dolayı sendika yöneticilerine teşekkür etti.