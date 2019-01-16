Tüm dünyada kutlanan ‘Müzede Selfie Günü' etkinliğinde vatandaşlar bol bol selfie çekti

Tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanan ‘Müzede Selfie Günü' etkinliğinde Miniatürk'e akın eden yerli ve yabancı turistler bol bol selfie çektirdi.

Tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanan ‘Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında müzeleri ziyaret eden vatandaşlar bol bol selfie çektirdi. Etkinliğe destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret eden 20 ziyaretçiye “ İstanbul'un Yüzleri' serisinden kitaplar hediye edecek.

Özellikle Miniatürk'te ziyaretçiler hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin en önemli tarihi ve mimari eserlerinin önünde selfie çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Ziyaretçiler, selfie çekerek sosyal medya hesaplarından #muzedeselfiegunu, #muzedeselfiegunuyerebatan, #muzedeselfiegunupanorama1453, #muzedeselfiegunuminiaturk, #muzedeselfiegunuserefiyesarnici hastagleri ile paylaşarak etkinliğe katılabilecekler. Kazananlar ise 17 Ocak Perşembe günü İstanbul Buyuksehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Ziyaretçiler Müzelerde Selfie Günü etkinliğinden memnun kaldı

Selfie çekmenin güzel anı olduğuna vurgu yapan Esra Akdemir: “İstanbul'da olduğum zaman müzeleri gezmeyi tercih ediyorum. İmkanım olduğunda da şehir dışındaki diğer yerlere de gidiyorum. Sürekli selfie çekiyoruz ve paylaşıyoruz. Bence güzel anı oluyor. Seviyoruz selfie çekmeyi “ dedi.

Hem müzeleri gezmeyi sevdiğini hem de sosyal medyanın sürekli hayatımızda olduğunu belirten Yağmur Kulaoğlu, “ Böyle bir günün olması gayet güzel. Hem müzelerin tanıtımı amacıyla hem de farklı bir ortam için gayet güzel. Müzeleri gezmeyi severim. Fotoğraf çekerim. Zaten şu anda sosyal medya hayatımızın hemen hemen her yerinde. Bundan dolayı hem güzel fotoğraflar yakalamak için gezmek için ziyaret ediyorum“ dedi.

Bol bol selfie çektiğini ve sosyal medyayı sallayacağını dile getiren Selma Gülbey Taşdelen “ Engelsiz bir müze olan Miniatürk Müzesi'nde bugün selfie gününe katılarak bende bol bol selfielerimi çektim. Herkesi davet ediyorum. Çok güzel bir yer. Havada bugün harikulade güzel. Güzel bir günde güzel güzel selfielerimizi çektik. Sosyal medyayı sallayacağız. Müzeleri gezmeyi çok severim. Çalıştığım için az vaktim oluyor ama vakit buldukça gidiyorum. Selfie çekmeyi de çok severim “ diye konuştu.

Miniatürk hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce hizmete açılan Miniatürk, Türkiye'nin ilk minyatür parkı ve İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından birisi. Miniatürk, toplamda 60. bin metrekarelik alanda açık hava müzesi, maketlerin yanı sıra Panorama Zafer Müzesi ve Kristal İstanbul Müzeleri, 300 araçlık otopark, restoran, kafeterya, hediyelik eşya, sergi salonu, açık hava gösteri alanı, çocuk oyun parkı, feribot, kumandalı tekne, gezi treni, masal ağacı, Mini Stadyum'da 4 büyükler, satranç ve labirent alanı ve Türkiye-İstanbul Simülasyon Helikopter turu ile dev bir kompleks. Müzede, Türkiye ve dünyadan seçilmiş 130'dan fazla mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergileniyor.