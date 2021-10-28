Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun organizasyonda Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen “Tanıtım Günleri" başladı. TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, tüm İstanbulluları tanıtım günlerine davet etti.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun(TSTK) 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği tanıtım günlerine ilk günde ilgi yoğun oldu. Açılış törenine, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tanıtım günlerinde yöresel lezzetler ve kültür-sanat etkinlikleri yer aldı. Tanıtım günleri hakkında bilgi veren TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, “Bu Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının tanıtım günleri 28 - 31 Ekim arasında 4 gün boyunca sürecek. Burada 81 ilimizin kültürel, sosyal, turizm, gastronomi gibi her türlü etkinliği burada sergilemeye çalışıyoruz. Tüm illerin içinde bulunduğu yapı olarak bu ilk kez düzenleniyor. Kültürden, sanattan, spordan aklınıza gelen bütün alanlarda etkinliklerimiz var. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Tanıtım günlerinde sadece hemşeri derneklerinin olmadığını ifade eden Akay, “Sadece hemşeri dernekleri değil. Burası bürokrat, iş adamı ve akademik camianın da içinde bulunduğu bir yapı olduğu için imza günleri de var. Göründüğü gibi girişte ilk adım sergimiz var. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile başlayıp Samsun'a geçişindeki 27 günlük serüvenini anlatan bir resim sergisi sergiledik. Bundan sonrada etkinliklerimiz devam edecek. İyi bir şekilde illerimizi temsil edip Türkiye'ye daha çok tanıtmaya çalışacağız. İlk gün ilgi güzeldi ama daha da artarak devam edecektir” diye konuştu.