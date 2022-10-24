“Tüm turizmcilere yeşil pasaport gelecek”

İTO'da komite seçimlerine yaklaşırken başkan adayları belli oluyor. Londra'da eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektörüne adım atan Bülent Alıcı İstanbul Ticaret Odası (İTO) Turizm Komitesi başkanlığına adaylığını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Turizm Komitesi'nde seçim yarışı başlıyor. 5 bin 100 üyenin oy kullanması beklenen seçim, 9 Kasım'da gerçekleşecek. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak olan başkanlık yarışında en güçlü adaylar arasında Bülent Alıcı yer aldı.

Londra'da eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektörüne adım atan Bülent Alıcı, uzun yıllardır elde ettiği tecrübeyi turizm sektörüne kazandırmayı planlıyor. Bacasız sanayi olarak bilinen turizmin ülke ekonomisine ciddi döviz girişi sağladığını belirten Alıcı, ancak çözülmesi gereken sorunların olduğunu belirtti. Yeşil pasaport konusunun aciliyetle çözülmesi gerektiğini söyleyen Bülent Alıcı “Bizim en önemli projelerimizden birisi de bu. Yeşil Pasaport turizmci için olmazsa olmaz, bu nedenle ilk iş olarak her turizmciye yeşil pasaport almak için girişimlere başlayacağız” dedi.

“Şartları kolaylaştırmamız gerek”

Hizmet ihracatçılarına verilen yeşil pasaporttan turizmcilerin faydalanamadığını ifade eden Alıcı “Biz bu ülke için yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracat yapan iş insanlarıyız. Ülkemizin geçtiği bu ekonomik dalgalanma sürecinde en fazla ihtiyaç duyduğu kaynak olan dövizi bizler sağlıyoruz. Çünkü ithalat yapmadan direkt döviz getirisi sağlama becerisine sahip bir sektörüz. Buna istinaden yeşil pasaport sahibi olmamızın önü açılmalı ve şartları kolaylaştırılmalı diye düşünüyoruz. Her turizmcinin yeşil pasaportu olmalı” dedi.

“Sorunları çözmek için geliyoruz”

Başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte ilk iş olarak turizmcilere verilen yeşil pasaporttaki ağır şartları hafifleteceğini söyleyen Bülent Alıcı “Bu pasaporta sahip olmak için belli limitler var, ancak turizmde büyük yatırım yapan da küçük yatırım yapan da aynı statüde sayılmalı. Biz yurtdışına rahat çıkabilmeliyiz ki, ülke ekonomisine fayda sağlayalım. Yalnızca pasaport değil sektördeki birçok sorunun çözümü için adaylığımızı koymuş bulunmaktayız” diye konuştu.