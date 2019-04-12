Tüm Yerel-Sen'den Başkan Yüksel'e ziyaret

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) yöneticileri, seçimleri kazanan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret ederek tebrik etti.

Kartal Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Tüm Yerel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Burak Uzuntaş ve 1 No'lu Şube yöneticileri yer aldı. Tüm Yerel-Sen yöneticileri, Başkan Gökhan Yüksel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına basılmış olan özel koleksiyon pul ve zarfları hediye ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüksel ise, önümüzdeki beş yıllık dönemde hizmetlerin artarak devam edeceğini, yeni projelere hayat vereceklerini belirtti.