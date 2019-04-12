İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tüm Yerel-Sen'den Başkan Yüksel'e ziyaret

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) yöneticileri, seçimleri kazanan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i ziyaret ederek tebrik etti.

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) yöneticileri, seçimleri kazanan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret ederek tebrik etti.


Kartal Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Tüm Yerel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Burak Uzuntaş ve 1 No'lu Şube yöneticileri yer aldı. Tüm Yerel-Sen yöneticileri, Başkan Gökhan Yüksel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına basılmış olan özel koleksiyon pul ve zarfları hediye ederek, yeni dönemde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüksel ise, önümüzdeki beş yıllık dönemde hizmetlerin artarak devam edeceğini, yeni projelere hayat vereceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.