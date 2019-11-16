TÜMBİFED, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 36. yıl dönümünü kutlamak için Kıbrıs'ta düzenlenen resepsiyona katıldı.

Kıbrıs hükümeti ile devamlı temas halinde olan TÜMBİFED, bu önemli günde de KKTC'de bulundu. İlk olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte kutlama yapan öğrencilerle bir araya gelen heyet, sonrasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar ile görüştü. KKTC'nin kuruluşunun 36. yılını kutlamak adına gerçekleştirilen resepsiyona katılan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu heyeti ilgi ile karşılandı. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım gibi önemli isimler törene katıldı. TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, "Özellikle hep yakın ilişkide olduğumuz, birbirini her daim destekleyen iki ülke olarak zorlu süreçler sonunda kuruluşunu ilan etmiş ve bugün 36. yılını kutlayan KKTC'nin yanında olmak, bu heyecana ortak olmak bizim için oldukça değerliydi" dedi.