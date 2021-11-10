TÜMOSAN'dan ilk üç çeyrekte 40.8 Milyon TL net kar

8 milyon TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini yüzde 41, üretim miktarını da yüzde 67 oranında artırarak yerli üretime önemli bir katkı sağladı.

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'in ilk 9 ayında, şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89'luk artışla 855 Milyon TL'ye yükselirken satış adedindeki artış da yüzde 41 olarak gerçekleşti. Üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 67'lik bir artış yaşandı. Şirketin brüt kâr marjı 2021 yılının 3. çeyreğinde yüzde 23 olmuştur.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim TOSUN, “2021'e güçlü bir başlangıç yapmıştık. Yılın son çeyreğine girerken de aynı ivmeyle devam ediyoruz. Yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası amacıyla tüm gücümüzle teknolojiye yatırım yapmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz. Her zaman hedeflerimizin üzerine koyarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Savunma sanayiinde yapılan yatırımların meyveleri alınıyor

Türk savunma sanayisinde güç grubu ve zırhlı muharebe araçları alanlarına yatırım yapan TÜMOSAN, çalışmalarının meyvelerini almaya başladığı bir döneme girdi. Geçtiğimiz aylarda HAVELSAN ile Mutabakat Muhtırası imzalayan firma tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve askeri-sivil sistemlerin üzerindeki GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) alıcılarının karıştırıcılara rağmen ihtiyaç duyulan konum bilgisini üretebilmelerini ve görevlerini sürdürebilmelerini sağlayan HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehdit ve tehlikelerine karşı HAVELSAN tarafından geliştirilen KBRN ürünleri, projeler kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecek.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik destekleniyor

Ürettiği traktörlerinde kendi motorunu kullanarak Türkiye'nin ilk ve tek yerli-milli motoruna sahip traktörlerini yıllardır çiftçinin kullanımına sunan firma gelecek yıllarda da bu unvanını korumaya devam edecek adımlar atmaya devam ediyor.

Firma ayrıca Avrupa Birliği regülasyonları kapsamında emisyon seviyeleri arttırılan tarım sektörü için yeni nesil motor ürün ailesi geliştirme çalışmalarına devam ederek, elektronik kontrollü, yüksek basınç hatlı ve egzoz arıtma sistemlerine sahip motorunun testlerini tamamlayarak Türkiye'de yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yerli ve milli üretimin, Türk çiftçisinin her zaman yanında olan TÜMOSAN tarımsal üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için her geçen gün çalışmalarını geliştirmeye ve yatırımlarına devam ediyor.

“Dünyada da göğsümüzü kabartacak işlere hazırlanıyor”

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını belirten Tosun “Şu anda 23 yurt dışı distribütörümüzden özellikle Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa traktör pazarına yönelik hazırlıklarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Dünya çiftçilerinin de gücümüzü yakından hissedeceği döneme çok yakınız” açıklamasında bulundu.

“Denizlerde de yerli ve milli motorun gücü hissedilecek”

Tosun son olarak, “Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de yüzer platformlar için ekonomik ve yerli çözümler sunulması hedefiyle geliştirilen TÜMOSAN Marin Motoru, 75 BG gücünden 400 BG gücüne kadar seçenekleriyle kullanılmaktadır. Özellikle Mavi Vatanımızda bulunan ve Deniz Kuvvetlerimizin kullanımında olan yüzer unsurların ana tahrik sistemlerinde ihtiyaç duyulan tipte dizel motorun yerlileştirme faaliyetlerini öz kaynaklarla tamamlandı. Bu kapsamda Haziran 2021' de önemli bir Stratejik İşbirliği Anlaşması imzaladık. Bu imzamız doğrultusunda ürün teslimi konusunda tedarik ve üretim sürecimizi de başlattık. Ayrıca söz konusu çalışmalardan sonra elde edilen tecrübelerle geliştirilen 310 beygir TMSN 5.4 ve 450 beygir TMSN 7.4 motorlarının Marin versiyonları da IDEF 2021'de ilk kez görücüye çıktı” diyerek sözlerini sonlandırdı.