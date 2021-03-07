Tuna Altuna Portekiz'de çiftler şampiyonu

çiftler zaferine Portekiz'de ulaştı.

Portekiz'de sert zeminde düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvası 30 Faro WTT Portugal 2 finalinde 32 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, Portekizli partneri Goncalo Falcao ile Fransız Dan Added / Hugo Voljacques ikilisine şans tanımadı. Altuna / Falcoa çifti ilk kez kurdukları ortaklıklarında 1 saat 37 dakika sonunda Added / Voljacques ikilisini 6-3, 4-6, 10-6 yenerek şampiyonluğa uzandı.