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Tunay Torun Karagümrük'te!

Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Tunay Torun’u renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Tunay Torun'u renklerine bağladı.


Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulanan Tunay Torun'u transfer etti. Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay Torun; Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da mücadele etti. 2014 yılında Kasımpaşa ile Türkiye'ye gelen başarılı futbolcu, Süper Lig'de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.

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