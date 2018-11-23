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Tuncay Uzunal: “Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası kurasından sonra yaptığı açıklamada, “Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası’nı kazanıp, hem Avrupa’da hem de Türkiye Ligi’nde ilerlemek istiyoruz” dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası kurasından sonra yaptığı açıklamada, “Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'nı kazanıp, hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz” dedi.


Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine Trabzonspor ve 1461 Trabzon takımlarını temsilen Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal katıldı. Kura çekimin ardından basın mensuplarına konulan Tuncay Uzunal, “Bu kadar güzide bir turnuvada hem 1461 olarak hem de Trabzonspor olarak katıldığımı için çok mutluyuz. Trabzonsporumuz bir önceki turda da bu kupadaydı. Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'nı kazanıp, hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.



“1461 Trabzon'daki futbolcu arkadaşlarımız büyük takım istediler”


1461 Trabzon'un eşlemesini de değerlendiren Uzunal, “1461 çok genç bir takımımız. 20 yaş ortalamasıyla 3. Lig'de oynuyoruz. Türkiye Kupası'nda geçen turda ligde şampiyon olmuş Bursaspor gibi takımını eledik. Futbolcu arkadaşlarımız büyük takım istediler, 4 büyüklerden. Fakat nasip olmadı. Ümraniyespor gibi eşleştik. İnşallah onları da eleyip, ses getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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