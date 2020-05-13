Tünel inşaatından kurtarılan asırlık zeytin ağaçları nefes oldu

Turan Hançerli'nin öncülüğünde Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren iki tünelin inşaatından kurtarılan asırlık zeytin ağaçları hem Avcılar'da hem de komşu ilçelerde nefes olmaya devam ediyor.

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren iki tünelin inşaatı, bölgede bulun asırlık zeytin ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirmişti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile birlikte inşaattan çıkan tonlarca hafriyatın altında kalacak olan ağaçlar için harekete geçerek, risk altındaki ağaçları Avcılar'a taşıdı.

Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hassas çalışmalarıyla Küçükkuyu'dan sökülüp tırlara yüklenerek Avcılar'ın muhtelif yerleri ve parklarına dikilen ağaçların en genci 100, en yaşlısı 500 yaşında.

Komşu ilçelere hediye edildi

Hafriyat altında kalmaktan kurtarılan ve bakımları yapılan ağaçların bir kısmı, Avcılar'ın komşu ilçesi olan 7 belediyeye gönderildi. Belediye yetkilerince yapılan açıklamada, Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece, Bakırköy, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece belediyelerine 2'şer adet gönderilen zeytin ağaçlarının dün itibari ile belediyelere ulaştığı bildirildi.

“Doğanın sahibi değil parçasıyız”

Başkan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Doğanın ve yaşam alanlarımızın yok edilmesinin önüne geçilmelidir. Yol yapımı ve tüneller nedeniyle zeytin ağaçları kesiliyor, yakılıyor odun oluyor. Buna bizim yüreğimiz dayanmadı. Barıştır, dostluktur, kardeşliktir, umuttur, bin bir derde şifadır zeytin ağacı. Avcılarımızın dört bir yanını donattığımız zeytin ağaçlarımızı, kardeşimiz komşu belediyelerimizle de paylaştık. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hançerli'ye teşekkür

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla, gönderilen zeytin ağaçları için teşekkür etti. Yılmaz, “Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından belediyemize hediye edilen zeytin ağacını belediye bahçemize diktik. Bu inceliğinden dolayı Hançerli'ye teşekkür ediyorum” dedi.