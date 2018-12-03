Tüp bebek tedavisi engelli doğumları azaltıyor

Dr. Seval Taşdemir, 'Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla genetik faktörlere bağlı hastalıkların preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemiyle ayıklanıp ailelerin sağlıklı bebeklere sahip olma olanaklarının arttığını belirtti.

Dr. Seval Taşdemir, ‘Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla açıklama yaptı. Op. Dr. Seval Taşdemir, günümüzde tüp bebek tedavisiyle hem genetik nedenle engelli bebeklerin doğumunu önlemek, hem de engelli olmalarından dolayı infertilite (kısırlık) problemi yaşayan kişilerin çocuk sahibi olmalarını sağlamanın mümkün olduğunu söyledi. Ayrıca Op. Dr. Seval Taşdemir, genetik faktörlere bağlı hastalıkların preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemiyle ayıklanıp ailelerin sağlıklı bebeklere sahip olma olanaklarının arttığını belirtti.

"Akraba evlilikleri riski artırıyor"

Op. Dr. Seval Taşdemir, her 5 evlilikten birinin akraba evliliği olduğu bilgisini paylaşırken, "Türkiye'de hala bu evliliklerinin yaygın olarak görülüyor. Toplumumuzda akraba evliliklerinin çok görülmesi, ailelerin genetik hastalıklı çocuklara sahip olma riskini arttırıyor. Ancak günümüzde engelli bebeklerin doğması tüp bebek tedavisi ve preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemiyle önlenebilir duruma geldi" dedi.

"Preimplantasyon genetik tanı yöntemi (PGT)"

Genetik faktörlere bağlı hastalıkların çocuk dünyaya gelmeden preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemiyle ayıklanıp ailelerin sağlıklı bebeklere sahip olmalarının sağlanabildiğini anlatan Taşdemir, genetik hastalıklara sahip kişilerin ve engelli bireylerin çocuk sahibi olmak istediklerinde bu sorunlarının çocuklarına geçmesinin de aynı yöntemlerle ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.

Türkiye'de tüp bebek ve preimplantasyon genetik tanı (PGT) tedavilerinin başarıyla uygulandığının altını çizen Taşdemir, bu yöntemlerle Down Sendromu (21'inci kromozomun 3 tane olması) gibi kromozom sayı ve şekil yapısına bağlı genetik hastalıkların kolaylıkla ayrıştırılıp sağlıklı embriyoların anne rahmine transfer edilmesiyle ailelerin sağlıklı bebeklere sahip olabildiğini sözlerine ekledi. Taşdemir, "Ülkemizde yaygın görülen Akdeniz Anemisi (talasemi), kistik fibriozis, kas erimesi hastalığı gibi tek-gen hastalıklarının da tüp bebek tedavisi ve preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemi sayesinde ayıklanan sağlıklı embriyolar ile ailelerin, bu hastalıkları taşımayan sağlıklı çocuklarını kucaklarına alabiliyor" şeklinde konuştu.

"Omurilik felçlilerin tüp bebek ile çocuk sahibi olması mümkün"

Türkiye geneline bakıldığında gebelik takip, tedavi ve doğum esnasında yaşanan sorunların, sonrasında trafik kazaları ve çeşitli edinsel faktörlere bağlı engelli kişilerin sayısının fazla olduğunu anlatan Taşdemir, sonradan geçirilen kazalar sonucu özellikle omurilik felçli olan erkek ve kadınlarda infertilite sorununun yaşandığını vurguladı.

Erkeklerde azospermi (meniye sperm çıkışın olmadığı) veya retrograd ejakülasyon (meninin idrar kesesine döküldüğü) gibi durumların görüldüğünü açıklayan Taşdemir, kadınlarda da omurilik felci nedeniyle genital enfeksiyon sıklığının ve buna bağlı tüplerde tıkanıklığın ortaya çıkıyor. Bu sorunlar nedeniyle ortaya çıkan kısırlık probleminin günümüzde tüp bebek tedavisiyle çözümleniyor” dedi.

"Yurt dışından tedavi için Türkiye'ye geliyorlar"

Op. Dr. Seval Taşdemir sözlerini şöyle tamamladı: "Sevindirici olan nokta ise tüp bebek ve tüp bebekte uygulanan ileri teknolojilerden preimplantasyon genetik tanı (PGT) yönteminin ülkemizde son derece başarılı bir şekilde uygulanması. Dünyada sayılı ülkelerde uygulanan bu tedavileri görmek için hastalar Avrupa, Orta Doğu ve birçok ülkeden ülkemize geliyorlar. Ülkemizde başarıyla uygulanan tüp bebek yöntemi, engellerin aşılmasında önemli bir tedavi olarak yerini almış durumda".