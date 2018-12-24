Dr. Alaaddin Balcı, tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Samsun Liman Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorlarından Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Alaaddin Balcı, “Dünyada ilk tüp bebek 1983 yılında, Türkiye'de ise 1994 yılında Ege Üniversitesinde yapılmış ve ilk canlı doğum sağlanmıştır. Başarı oranları da ilerleyen teknolojik gelişmelere paralel artış göstermiştir. Halen ülkemizde 120 civarında tüp bebek merkezi bulunmakta ve bunların başarı oranları da ciddi farklılıklar göstermektedir” dedi.

Bu konuda ülke genelinde çok başarılı merkezler olup, yurt dışından ve özellikle Avrupa'dan hastaların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dr. Balcı, “Başarı oranlarındaki bu farkın oluşmasında en önemli etkenler merkezi yöneten ekibin tecrübesi, merkezin laboratuvar koşulları ve ekipmanı, ticari kaygıların bir kenara bırakılarak hastaya yaklaşım, teknolojik gelişmelerin takibi ve merkezin kendi çalışmalarını ekspertiz etmesi ve sonuçlarını iyi değerlendirmesidir” diye konuştu.

Op.Dr. Balcı, “Tüp bebek seçimlerinde çok titiz davranmak, iyi bir araştırma yapmak merkezlerin başarı oranlarını hasta yaklaşımlarını iyi etüt emek ve ona göre karar vermek gerekir. Bütün bunların dışında tüp bebek başarısını etkileyen tıbbi tedavideki standartlarda çok önemlidir. Merkezlerde uygulanan tedaviler birbirine benzer olmakla birlikte hekimlerin tercihleri ve tedavi detayları da başarı oranlarını etkilemektedir. Ülkemizde başarı oranları açısından hastanın yaşı ve özelliklerine göre değişmek üzere, yüzde 30 ile yüzde 80 arasında başarılı sonuçlar alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Op.Dr. Balcı, tüp bebek başarısını etkileyen faktörler hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Kan sulandırıcılar kullanılması, anne babaya genetik analiz yaptırması, rahim içi ve kanallarının iyi değerlendirilmesi, rahim filmi ve histereskopi yapılması, rahim perdelerinin ve sorunlu ise kanalların çıkarılması, düşük doz ilaç tedavisi ile yumurta kalitesinin artırılması, geç embriyo transferi (5. ya da 6.gün), embriyolara genetik analiz yapılması (pgd), 4 cm. üzerindeki myom'ların ve döl yatağına baskı yapan tüm polip ve kitlelerin çıkarılması, troid hastalığı, diyabet, kansızlık, B12, D vitamini, folik asit eksikliklerin tedavi edilmesi, sigara alkol alınmaması ve fazla kiloların verilerek sağlıklı beslenme, spor yapılması gibi koşullar tüp bebek başarısını etkileyen faktörler arasındadır.”