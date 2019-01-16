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Tur Assist'te yeni genel müdür

Tur Assist’te yeni yılla birlikte üst düzey bir atama gerçekleşti.

Tur Assist'te yeni yılla birlikte üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketin Genel Müdürü olarak görev alan Cemal Fenercioğlu emekliye ayrılırken, boşalan genel müdürlük koltuğuna Nevra Yener getirildi.



Türkiye'nin asistans firması olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, farklı alanlarda toplam 6 binin üzerinde hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist'te üst düzey bir atama gerçekleşti. Son 5 yılı genel müdürlük olmak üzere 21 yıldır Tur Assist ailesinde çeşitli görevlerde bulunan Cemal Fenercioğlu emekliye ayrılırken, Fenercioğlu'ndan boşalan koltuğa ise kurumsal hayatta 30 yıla yakın iş deneyimi olan Nevra Yener getirildi.



Nevra Yener kimdir?


Nevra Yener, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlarken yüksek lisans eğitimini de ABD'deki Columbus State Üniversitesi'nde gerçekleştirerek MBA derecesini aldı. Nevra Yener, iş hayatına 1990 yılında NCR Bilişim Sistemleri A.Ş.'de başladı ve 1999 yılına kadar Finansal Hizmetler Satış Birimi'nde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 1999 ile 2004 yılları arasında önde gelen uluslararası yönetim danışmanlık şirketi A.T. Kearney'de Finansal Kurumlar Grubu Başkanlığı yaparak, banka ve sigorta şirketleri için strateji, operasyonel ve organizasyonel değişim projeleri gerçekleştirdi.


2004 ile 2009 yılları arasında Aksigorta'da Tam Zamanlı Şirket İcra Danışmanlığı ve Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, 2009 ile 2015 yılları arasında da Genworth Financial'da Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yerine getirdi. Yener, son olarak Demir Hayat Sigorta'da CEO olarak görev yaptı. Nevra Yener, Ocak ayı itibariyle Tur Assist Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

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