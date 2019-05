Turgay Demirel'den Hidayet Türkoğlu'na tepki

FIBA Avrupa Başkanı ve TBF Onursal Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Başkanlık Seçimleri öncesi kendisinin 8 federasyon tarafından yeniden aday gösterildiğini ifade ederek, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kendisini desteklememesine tepki gösterdi. Demirel, "Seçilmesi ile birlikte şahsımı karalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla pek çok asılsız yalan haberler üreten bu kişiden ve ekibinden zaten herhangi bir destek görmeyeceğimi biliyor ve beklemiyordum" dedi.

FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi ve TBF Onursal Başkanı Turgay Demirel, 24-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde yapılacak FIBA Avrupa Kongresi ve Başkanlık seçimi öncesi yaşanan gelişmeler ve kendisine yöneltilen sorular ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirel, "1992 yılında başladığım TBF Başkanlığı görevine 6 kez seçilerek 23 yıl süreyle ülkeme ve Türk sporuna hizmet ettim. Bu süreç içerisinde 1994 yılından itibaren FIBA Avrupa ve Dünya yönetimlerinde seçildiğim çeşitli görevlerden sonra, 2014 yılından itibaren FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak dünyanın en önemli spor dallarından birinde ülkemi başarıyla temsil ettim. Bu hafta Münih'te yapılacak seçimli FIBA Avrupa Genel Kurulu öncesi tam 8 Basketbol Federasyonu tarafından yeniden FIBA Avrupa Başkanlığına aday olarak gösterildim. Herhangi bir uluslararası spor kuruluşunun bu tür seçimlerinde ilk kez karşılaşılan bazı gerçekleri ve ülkem adına olumsuz algı oluşturan olayları Genel Kurul öncesi kamuoyu ile paylaşmak, şahsıma pek çok kişi ve medya kurumlarından yöneltilen sorulara bir açıklama yapmak artık kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.

"İlk kez bir aday kendi ülkesinin federasyonu tarafından aday gösterilmemiştir"

Demirel, birden fazla federasyon tarafından aday gösterilmesinin bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Yine ilk kez bir Başkan adayı, kendi ülkesinin federasyonu tarafından aday gösterilmemiştir. Diğer iki aday, Belçikalı C. Coomans Belçika Federasyonu tarafından; Sırp aday D. Tomaseviç ise Sırbistan Basketbol Federasyonu tarafından aday gösterilmiştir. Bu adaylık konusunun daha ilginç olan tarafı ise, Sırp aday D. Tomaseviç'in aday olmaya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yakın ekibi tarafından ikna edilmesi; maddi manevi her türlü olanakların sağlanacağı sözü verilerek ve toplantılar düzenlenerek kendisine TBF olarak tam destek verildiğinin diğer tüm federasyonlara da açıklanmasıdır. Bu durum ve seçim sürecinde yaşanan bu gelişmeler Avrupa Basketbol Federasyonlarının büyük bir kısmını çok şaşırtan, açıklayamadıkları ve anlayamadıkları bir ortam oluşturmuştur. Şöyle ki, bir yanda 23 yılını Türk basketboluna vermiş, onu almış olduğu konumdan çok daha yükseklere 'Dünya ikinciliğine' kadar taşımış ve dünyanın en güçlü Federasyonlarından biri yapmış, bir dönem daha seçilme hakkı bulunan 'Türk Başkan' ile diğer yanda Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri D. Tomaseviç'i 'Turgay Demirel'e' karşı aday olmaya ikna eden, her türlü desteği vereceklerini açıklayan Hidayet Türkoğlu ve Başkanı olduğu Türkiye Basketbol Federasyonu" ifadelerini kullandı.

“Tomaseviç'i adaylığa teşvik etmeleri gelinen noktayı göstermektedir”

Hidayet Türkoğlu ile ilgili açıklamalarını sürdüren Demirel, "Seçilmesi ile birlikte şahsımı karalamak ve itibarsızlaştırmak amacıyla pek çok asılsız yalan haberler üreten bu kişiden ve ekibinden zaten herhangi bir destek görmeyeceğimi biliyor ve beklemiyordum. Ancak böyle bir milli meselede, başka bir ülkeden aday çıkarmak için bu kadar gayret sarf etmeleri, her türlü desteği vereceklerini söyleyerek ikna etmeleri ve üstelik bu kişinin Sırbistan Basketbol Federasyonu genel sekreteri olması, geldikleri noktayı açıkça göstermektedir. Seçime çok az bir zaman kala tüm gayretlerine ve sağladıkları imkanlara rağmen netice alamayacaklarını düşünen Hidayet Türkoğlu ve ekibi, en son hamle olarak kendi e-posta adresinden 49 Federasyona bir mektup gönderme cüretini de göstermiş; bu yazıda 'Turgay Demirel'in' adaylığına kesinlikle karşı olduklarını; diğer iki aday ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve desteklediklerini söyleyerek iki adayın bana karşı birleşmesini teşvik etmeye çalışmıştır. Bu son davranışla birlikte tüm bu eylemlerini ifade etmek için kullanılacak kelimenin ne olduğu herkesin anlayabileceği kadar açıktır” şeklinde konuştu.

Bakanlığa bildirildi

Demirel, konuyu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da ilettiğini belirterek, “Bakanlığa da aktardığım, TBF ve Başkanı'nın kabulü ve izahı olmayan bu davranışlarına ve çabalarına rağmen, bu Genel Kurul'da öncelikleri Avrupa Basketbolunun doğru yönetilmesi ve basketbolun geliştirilmesi olan Federasyonların desteği ile seçilmek için, ülkem adına tek başıma, muhtaç olduğu kuvveti nereden alacağını bilen bir Türk vatandaşı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Ortaya çıkacak her sonucun kendim ve milletim adına hayırlı olacağını peşinen kabul ediyorum” açıklamasını yaptı.

“TBF Başkanı'nın bu davranışları daha ne kadar görmezden gelinecekti”

Turgay Demirel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Türk sporunu uluslararası arenada bu kadar üst düzeyde temsil etmekte olan çok az sayıdaki kişilerden biri olarak, bu durumu kamuoyu ile paylaşmak, konu hakkında bilgilendirmek ve şu soruyu sormak istiyorum: Ülkemizin, özellikle son zamanlarda milli değerlerine sahip çıkmaya ve yeni değerler oluşturmaya çalıştığı bir ortamda, sahip olduğu milli değerleri yok etmeye yönelik davranışları alenice yapan TBF Başkanı ve ekibinin bu tür davranışları daha ne kadar süreyle görmezden gelinecektir.”