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Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

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Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru olan ünlü Beyin Cerrahı Op. Dr. Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı.


Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Op. Dr. Cengiz Aslan, korona virüs nedeniyle bir aydan beri İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. 72 yaşındaki Aslan, dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat ettiği 1993 tarihine kadar özel doktorluğunu yapan Cengiz Aslan, Edirnekapı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.


Cenaze törenine, eşi Nilgün Aslan, ailesi, sağlık camiası ve yakınları katıldı.

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