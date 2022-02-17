Turgut Uyar'ın şiirleri edebiyatseverlerle buluşacak

Turgut Uyar'ın şiirlerinin yer aldığı 'Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır' başlıklı şiir dinletisi edebiyatseverlerle buluşacak.

Türk edebiyatının önde gelen şair ve hikâyecilerinin önemli eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Turgut Uyar'ın dizeleri “Acım Sessiz Bir Güneş Batmasıdır” başlıklı şiir dinletisi ile 21 Şubat Pazartesi edebiyatseverlerle İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında buluşacak.

İlk şiirini 1947 yılında yayınlayan, “Göğe Bakma Durağı” şiiri ile sanatında önemli bir dönüm noktası yaşayan Turgut Uyar'ın 1970 yılında yayınladığı “Divan” eseri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in sesiyle sahneye taşınıyor. Oyunculara, Seda Subaşı (keman) Ceren Gürkan (keman), Verda Gül (viyola) ve Şemsa İdil Ural'ın (viyolonsel) yer aldığı yaylı çalgılar dörtlüsü eşlik edecek. Atilla Birkiye'nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinleti, ilk gösterim tarihi 21 Şubat Pazartesi, 20.30'dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ücretsiz izlenebilecek.