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Turistler yeni yıla alkış tutarak ve meşale yakarak girdi

2021 yılına İstanbul’da giren turistler, bulundukları otellerin pençelerinden alkış tutarak ve bir kafenin çatısından meşale yakarak girdi.

2021 yılına İstanbul'da giren turistler, bulundukları otellerin pençelerinden alkış tutarak ve bir kafenin çatısından meşale yakarak girdi.



Mega kent İstanbul saatler 00.01 göstermesi ile 2021 yılına girdi. Alınan önlemler kapsamında herhangi bir kutlama yapılmadı. Saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirdi. Daha önce özellikle tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı'nda yapılan kutlamalar yerini sessizliğe bıraktı.



Öte yandan tarihi meydanların ve İstiklal Caddesi'nin turistlere de kapatılmasının ardından turistlerin yeni yıla kaldıkları otellerde girdikleri görüldü. Birçok turistin yeni yıla girerken pencereye çıkarak alış tuttuğu görüldü. Ortaköy'de ise bir kafenin çatısından meşale yakıldı.

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