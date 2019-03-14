Turistlerin yeni gözdesi kiralık villalarda geceleme yüzde 26,5 arttı

Geçtiğimiz sene 45 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye'de tatillerini kiralık evlerde geçirenlerin sayısı ise önceki yıla oranla yüzde 26,5 artış gösterdi. En çok artış gösteren konaklama türü olan kiralık evler turistlerin 'her şey dahil' tercihini değiştiriyor.

Son yıllarda tatil ve konaklama yöntemleri hızlı bir değişim sürecine girdi. Tatil yaparken daha fazla özgürlük isteyen yerli ve yabancı turistler, yıllardır alışmış oldukları pansiyon ve otel tatili anlayışının yanı sıra kiralık villa ve lüks evlere yönelmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerini inceleyen tatil platformu VillaRenta.com'un derlediği bilgilere göre 2018 yılında 45 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye'de tatillerini kiralık villa ve evlerde geçirenlerin sayısı önceki yıla oranla yüzde 26,5 artış gösterdi. En çok artış gösteren konaklama türü olan ve özellikle yabancı turistlerin tercih ettiği kiralık evlerde ortalama 34 gece konaklandığını belirten VillaRenta.com Kurucusu Sevil Albayrak, kiralık villa ve evlerdeki bu ivmelenmenin 2019 yılında da artarak devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Yabancı turistlerin konaklama süresi yüzde 46 arttı

Özellikle paket turların da etkisiyle konaklamada en çok otel ve pansiyon tercih edilirken son yıllarda ev kiralama seçeneği de yaygınlaşmaya başladı. 2018 yılında yabancı turistlerin konaklama süresi önceki göre yüzde 46'lık artış gösterdi. Kiralık villa ve evlerde konaklayan turistlerin geceleme süresi ise yüzde 29 artarak 5,3 milyona ulaştı. 2019 yılında Antalya başta olmak üzere özellikle sahil kentlerinde ev kiralamanın geçen yıllara göre daha çok talep göreceğini belirten Sevil Albayrak, "Villa tatili olarak adlandırdığımız yeni bir konaklama ve tatil modeli son yıllarda revaçta. Ev kiralama yerli ve yabancı turistlere büyük avantaj sağlıyor. Şirket olarak her bütçeye uygun fiyatlarla özel havuzlu, lüks villaları ulaşılmaz olmaktan çıkararak erişilebilir bir seçenek haline getiriyoruz. 2 kişiden 15 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip kiralık villalar özellikle kalabalık aileler için uzun tatillere fırsat tanıyor. Ailelere ek olarak, otel karmaşasından uzakta, romantik bir tatil ya da balayı geçirmek isteyen çiftler de villa kiralamaya yoğun olarak ilgi gösteriyor" dedi.