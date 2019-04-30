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Turizm geliri yüzde 4,6 arttı

Turizm geliri 2019 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,6 artarken, 4 milyar 629 milyon 679 bin dolara ulaştığı görüldü.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, turizm istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2019 yılının ilk çeyreğindeki turizm gelirinin yüzde 4,6 arttığı görüldü. Böylelikle ilk 3 aydaki turizm gelirinin 4 milyar 629 milyon 679 bin dolara ulaştığı kaydedildi. Aynı şekilde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı da yüzde 8,5 artış gösterirken, 6 milyon 644 bin 391 kişi olduğu belirlendi. Bunlarında yüzde 82,2 sini de yabancılar oluştururken, yüzde 17,8'ini de yurt dışında ikametgâh eden vatandaşların oluşturduğu saptandı. Bu çeyrekte yapılan yabancı harcamaları da ortalama 678 dolara denk gelirken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması 765 dolar oldu.



ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılının ilk çeyreğinde turizm başlığı altında basına 64 bin 486 haber yansırken, bu rakamın 2018 yılının aynı döneminde 62 bin 771 olduğu görüldü. Böylelikle turizm hareketliliğinin medyanın gündemine de yansıdığı saptandı.

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