“Turizm sektöründe değişim kaçınılmaz oldu”

Günenç, insanların evlerine sağlıklı dönme isteğine uygun olarak turizm sektörünün yeni bir yapılanmaya girmesi gerektiğine dikkat çekti.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Havaların ısınmasıyla yaklaşan turizm sezonuyla, sektörün geleceği Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) geleneksel toplantısında değerlendirildi. 6 Mayıs Çarşamba günü, salgın nedeniyle ilk kez online gerçekleştirilen toplantıda Eczacıbaşı Profesyonel Yurtdışı ve Projeler Akademi Yöneticisi Pınar Günenç, “Küresel Yaşanan Covid-19 Salgınında ve Sonrasında Turizm Sektörünün Hijyen Kavramına Bakış Açısı'' başlıklı bir sunum yaptı.

Bulaşıcı virüslerden korunmak için ilk sırada el hijyeni geliyor

MERS, SARS, Ebola gibi bulaşıcı ve ölümcül virüslerin neden olduğu küresel salgınlarla Covid-19 salgınının pek çok yönden benzerlikler içerdiğini söyleyen Günenç, “Söz konusu virüslere karşı halen bir aşı geliştirilemedi ve salgınlar koruyucu önlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Koronavirüs Covid-19 gibi salgınlar için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşları, en önemli tedbirin, herkesin hijyen kurallarını büyük bir dikkatle uygulamasından geçtiğini belirtiyor. Bu tedbirlerin başında; ellerin sıklıkla ve en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, suyun bulunmadığı ortamda alkol esaslı dezenfektan kullanılması geliyor. Bunun yanında sosyal mesafe kurallarına uymak da büyük önem taşımaktadır.” dedi.

“Herkes sağlıklı çıktığı evine sağlıklı dönmek isteyecek”

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı “Konaklama Sektöründe Covid-19 Yönetimi için Operasyonel Hususlar” isimli bildirisinde yer alan tavsiye ve önerileri sektör profesyonelleri ile paylaşan Günenç, “Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de değişimin kaçınılmaz olduğunu gözlemlemekteyiz. Artık sektöre bakış açısı tamamen değişecek ve uzun yıllardır süregelen alışkanlıklar farklılık gösterecektir. Covid-19 salgını ile hijyen, dezenfeksiyon ve temizlik konuları tekrar gündemimizin odak noktasına oturmuştur. Bu bağlamda insanlar artık evlerinden çıktıktan sonra evlerine tekrar sağlıklı olarak dönmek için tüm tedbirlerin alınmış olmasını isteyeceklerdir. Oluşturulacak tüm yeni projeler hazırlanırken de bu eğilim göz önünde bulundurulmalıdır.”

“Eğitimlerimizi Covid-19'a göre revize ettik ve sektöre açtık”

Sektör çalışanlarının eğitim ve bilinç seviyesinin de şu süreçte daha da önem kazandığına işaret eden Günenç, “Eczacıbaşı Profesyonel olarak, güvenle yaşanabilecek daha hijyenik ortamlar oluşturmak için sektörümüzün yanındayız. Sektöre yenilikler kazandıracak ürün ve çözümler üzerine çalışıyoruz. İşletmelere sadece ürün bazlı değil EP Akademi olarak eğitimlerimizle ve hayata geçirdiğimiz projelerle de destek oluyoruz. Müşterilerimizin yüksek standartta temizlik ve hijyen seviyesini sağlaması için gerek yerinde eğitimlerle gerekse de uzaktan eğitim programımızla, Covid-19 gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak sektörün hizmetine sunuyoruz. Ayrıca bundan sonraki süreçte yaşanacak dönüşüme hazırlıklı olmak için 5 Mayıs'tan itibaren sosyal medya hesaplarımızda sektör profesyonellerine, Turizm öğrencilerine online seminerler vermeye, online eğitimlerimizi de sektörle ücretsiz olarak paylaşmaya başladık” diye konuştu.