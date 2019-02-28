Turizmciler turist açısından 2019'un en parlak yıl olacağını öngördü

Eczacıbaşı Profesyonel'in 'Sezona Merhaba' etkinliğinde bir araya gelen 250'nin üzerinde turizm yöneticisi, sektörün gelişmelerini ve geleceğini değerlendirdi. 2018 yılında 39,5 milyon turist sayısı ile yüzde 22 büyüme kaydedilmesinin önemini vurgulayan turizmciler, 50 milyon turist ile 2019'un en parlak yıl olacağını öngörüyor.

Eczacıbaşı Profesyonel, turizm sektörü yöneticileri ile bir araya gelerek 2019 yaz sezonunun açılışını yaptı. Bu yıl Antalya'da ikincisi gerçekleşen 'Sezona Merhaba' etkinliğinde, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Lufthansa Genel Müdürü Kemal Geçer gibi sektörün önde gelen isimleri turizm sektöründe yaşanan yükselişi değerlendirerek gelecek yıllar için yol haritası çizdi. Katılımcılara yönelik bilgilendirici panellerin düzenlendiği buluşmada, sektörün hijyen kalitesini artırmak için yapılması gerekenler de masaya yatırıldı.

"Turizm, tek kalemde 54 sektörü besliyor"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, her iş kolunun ortak paydasının turizm olduğunu ve konaklamadan ulaşıma, tüketimden yapı ürünlerine kadar 54 sektörü beslediğini belirterek, "Turizm tek kalemde, ülkemizin ihracat girdisinin yüzde 20'den fazlasını karşılıyor. Toplam istihdamın yaklaşık yüzde beşini oluşturuyor ve dış ticaret açığının yarısını yine tek başına kapatıyor. Ulusal gelirimizdeki payı ise hemen hemen yüzde 6 seviyesinde" dedi.

Türkiye'nin doğal, kültürel ve tarihsel zenginlikleri kadar, iklim olarak da eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, "Üzerimize düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirmemiz durumunda, ülkemizi ziyaret eden turist sayısının 70 milyonun, kişi başı ortalama harcamanın bin doların üzerine çıkmasının, kısa sürede erişebileceğimiz bir hedef olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"Global başarılar için yatırımları sürdürüyoruz"

Turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin Türkiye için olduğu kadar Eczacıbaşı Topluluğu için de önemli olduğuna dikkat çeken Bülent Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Endüstriyel temizlik kağıtları geçmişimiz 1990'lı, endüstriyel temizlik kimyasalları çalışmalarımız 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Bugün, Yalova, Manisa ve Gebze'de üretim tesislerimiz, yine Gebze'de AR-GE merkezimiz bulunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel endüstriyel hijyen alanında 500'e; gıda alanındaki ürünleriyle birlikte müşterilerine 700'e yakın ürün sunuyor. Endüstriyel temizlik ve hijyen alanında küresel rakipleriyle başabaş mücadele edebilecek bir noktaya gelen Eczacıbaşı Profesyonel'in kat etmiş olduğu mesafe ve bugün geldiği nokta hepimize gurur veriyor".

Yatırımcılar Türkiye turizmini değerlendirdi

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen 'Yatırımcı Gözüyle Türkiye Turizmi' başlıklı panele, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer katıldı.

Panelde turizm sektörünü değerlendiren Osman Ayık, Türkiye'nin dünya ile rekabetçi olduğu en büyük alanın turizm sektörü olduğunu söyledi. Ayık, "Dünya genelinde turizmin büyümesi ortalama yüzde 7 civarında gerçekleşiyor. Türkiye, 2018 yılında yüzde 22 oranında büyüyerek dünya ortalamasının 3 misli yol kat etti. 2019 yılı da eski günlere yaklaştığımız başarılı bir yıl olacak"dedi.

Ayık, bundan sonraki turizm planlamasında sürdürülebilirliğin en önemli prensip olması gerektiğini aktararak Türkiye'deki yatay trafiğin artırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Panelde yer alan diğer konuşmacı Firuz Bağlıkaya da turisti segmente etmenin doğru olmadığını belirterek her turiste hizmet vermenin önemini vurguladı. Bugün hali hazırda Türkiye'ye 40 milyon turistin geldiğini belirten Bağlıkaya, 2019'da 50 milyon turist sayısının yakalanabileceğini söyledi.

Turizmin ekonomisini Emre Alkin yorumladı

Etkinlikte panel konuşmacısı olarak yer alan Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen turizm sektörünü ekonomik açıdan değerlendirdi.