Turizmin ekonomik büyümeye katkısı yüzde 4,3

Ülkelerdeki turizm gelirinin ekonomik büyümeye ne kadar katkı sağladığı belli olurken, Türkiye'de bu oranın yüzde 4,3 oldu.

Medya takibi kurumu Ajans Press'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki turizm gelirinin ülkenin ekonomik büyümeye katkısı yüzde 4,3 olarak görüldü. Turizmin ekonomik büyümeye en fazla katkı sağladığı ülke ise yüzde 11,1 oranla İspanya olarak saptandı. İspanya'yı da 9,2 ile Portekiz takip ederken, yüzde 8,6 ile Meksika izledi. Buna karşın listedeki en düşük turizm katkısının yüzde 1,2 ile Polonya'da olduğu gözlendi.

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ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında 344 bin 310 haberin yansıma bulduğu tespit edildi. Turizm medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alırken, 2018 yılında yaşanan hareketliliğin memnuniyetle karşılandığı görüldü. Türkiye'nin ekonomik büyümeye turizmin etkisi bakımından, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, ABD, Kanada, Japonya ve Polonya'nın önünde yer alması ise dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.