Turizmin yükselen yıldızı Göbeklitepe

2019 yılının turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bölge, yıl içerisinde düzenlenecek etkinliklerle adının dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Göbeklitepe'ye olan ilgi artarak devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Örencik sınırlarında bulunan Göbeklitepe bilinen ilk inanç tapınağı ve en eski kültür varlığı olarak kabul ediliyor. 2019 yılının turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bölge, yıl içerisinde düzenlenecek etkinliklerle adının dünyaya duyurmaya devam ediyor. Göbeklitepe'nin bölge turizmine kazandıracağı ivme ile ortaya çıkan konaklama ihtiyacına karşılık turizm yatırımlarının artması ve buna bağlı olarak bölge halkına istihdam olanakları oluşturacağı öngörülüyor.

Göbeklitepe'nin online görünürlüğü artıyor

Dijital medya takip ve analiz merkezi DeepHaber, bir cazibe merkezi haline gelen Göbeklitepe'nin online mecralardaki yansımalarını araştırdı. Dizi çekimlerinden çeşitli sergilere, fuarlardan konserlere gibi çeşitli içeriklerde bahsi geçen Göbeklitepe en fazla yansımayı 'ziyaretçi akını' içerikli haberlerde aldı. DeepHaber'in 20 binden fazla online mecrayı tarayarak hazırladığı araştırma sonucuna göre, Göbeklitepe 1 Ocak - 31 Mart 2019 tarihleri arasında toplam 13 bin 453 haberde yer aldığı tespit edildi. Aylara göre incelendiğinde Ocak ayında 3 bin 290, Şubat ayında 2 bin 941 habere konu olan Göbeklitepe, Mart ayında ise 7 bin 222 habere konu oldu. 10 bin 171 sitede yayınlanan haberler 142 bin 994 saat 33 dakika sitelerin ana sayfalarında yer alırken, 212 sitede ise 2 bin 445 saat 59 dakika manşette kaldı.

Göbeklitepe'nin yer aldığı 13 bin 453 haberin okunma sayısı ise 417 milyon 34 bin 630 olarak hesaplandı.