Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'na Araplar'dan büyük ilgi

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen ve 20 Arap ülkesinden iş adamını 200 Türk firmasıyla buluşturan “Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı” büyük ilgi gördü. Bin 500 Arap iş adamının katıldığı fuarda, Türk gıda firmalarının ürünleri ve gıda üretim makinaları görücüye çıktı.

İstanbul'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ile 4'üncü Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Turap Expo, 20 Arap ülkesinden bin 500 Arap iş adamına ev sahipliği yaptı. Üretim ve tarımın gündemde olduğu bugünlerde Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından gerçekleştirilen gıda fuarında otel, kafe, pastane ekipmanları, konaklama teknolojileri ve ev dışı tüketim ürünleri de sergilendi.

TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, fuarın önemine dikkat çekerek, “Türk iş adamları, Türk gıdacıları ve imalatçıları burada yerlerini aldı. Biz de Türk gıdacılarını Arap pazarında en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Arap ülkelerinin gıda ithalatı en az yüzde 80. Türkiye'nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5 ve biz bu payı her geçen yıl yukarılara çıkartıyoruz. Türk ve Arap firmaları arasında çok sayıda ikili anlaşma yapıldığını görmek bizi mutlu etti. Fuar sayesinde Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi artıyor ve artmaya da devam edecek” dedi.

“Ticaret hacmimiz artacak”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, ticaretin hem Arap ülkeleri için hem de Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu tip organizasyonlar sayesinde Türkiye'nin sahip olduğu teknolojik üstünlükleri, üretim kabiliyetini ve kaliteli ürünleri makul fiyatlarla satma becerisini Arap dostlarımıza ve yatırımcılara sunma imkanı buluyoruz. Bu anlamda bu fuarları çok önemsiyor ve bugüne kadar arzu etmediğimiz noktada olan Arap ülkeleri ile olan ticaret hacmimizin çok daha iyi noktalara geleceğini ümit ediyorum” diye konuştu.