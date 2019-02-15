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Türk atletizminin yıldızları Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda zirveye çıkmaya çalışacak.

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın (16 Şubat) İstanbul'da gerçekleşecek.



Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.



24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:



Kadınlar:


60 metre


Mizgin Ay


Burcu Erdemir



400 metre / 4x400 metre


Derya Yıldırım


Berfe Sancak



800 metre


Semra Karaslan


Rahime Tekin



1500 metre


Burcu Subatan


Emine Hatun Tuna



3000 metre


Derya Kunur


Kader Güvenç



60 metre engelli


Şevval Avaz


Özge Soylu



Uzun atlama


Ecem Çalagan


Tuğba Aydın



Üç adım atlama


Beyza Tilki


Tuğba Aydın



Yüksek atlama


Kadriye Aydın


Merve Menekşe


Sırıkla atlama


Buse Arıkazan


Büşra Pekşirin



Gülle atma


Emel Dereli


Aysel Yılmaz



4x400 metre


Derya Yıldırım


Meryem Kemeç


Yaren Açar


Zeynep Kuran


Zehra Börekçi



Erkekler


60 metre


Emre Zafer Barnes


Kayhan Özer



400 metre / 4x400 metre


Yavuz Can


Akın Özyürek


Salih Tekgöz



800 metre


M. Mustafa Helvacı


Abdullah Özdemir



1500 metre


Abdurrahman Gediklioğlu



3000 metre


Hakan Çoban


Süleyman Bekmezci



60 metre engelli


Mikdat Sevler


Batuhan Buğra Eruygun


Furkan Aktaş



Uzun atlama


Muammer Demir


Emre Dalkıran



Üç adım atlama


Can Özüpek


Necati Er



Yüksek atlama


Alperen Acet


Enes Talha Şenses



Sırıkla atlama


Ersu Saşma


İlkay Aydemir



Gülle atma


Osmancan Özdeveci


Murat Gündüz



4x400 metre


Oğuz Akgül


Berke Akçam


Oğuzhan Kaya


Kübilay Ençü

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