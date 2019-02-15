Türk atletizminin yıldızları Balkan Şampiyonası'nda birincilik peşinde

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın (16 Şubat) İstanbul'da gerçekleşecek.

Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.

24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:

Kadınlar:

60 metre

Mizgin Ay

Burcu Erdemir

400 metre / 4x400 metre

Derya Yıldırım

Berfe Sancak

800 metre

Semra Karaslan

Rahime Tekin

1500 metre

Burcu Subatan

Emine Hatun Tuna

3000 metre

Derya Kunur

Kader Güvenç

60 metre engelli

Şevval Avaz

Özge Soylu

Uzun atlama

Ecem Çalagan

Tuğba Aydın

Üç adım atlama

Beyza Tilki

Tuğba Aydın

Yüksek atlama

Kadriye Aydın

Merve Menekşe

Sırıkla atlama

Buse Arıkazan

Büşra Pekşirin

Gülle atma

Emel Dereli

Aysel Yılmaz

4x400 metre

Derya Yıldırım

Meryem Kemeç

Yaren Açar

Zeynep Kuran

Zehra Börekçi

Erkekler

60 metre

Emre Zafer Barnes

Kayhan Özer

400 metre / 4x400 metre

Yavuz Can

Akın Özyürek

Salih Tekgöz

800 metre

M. Mustafa Helvacı

Abdullah Özdemir

1500 metre

Abdurrahman Gediklioğlu

3000 metre

Hakan Çoban

Süleyman Bekmezci

60 metre engelli

Mikdat Sevler

Batuhan Buğra Eruygun

Furkan Aktaş

Uzun atlama

Muammer Demir

Emre Dalkıran

Üç adım atlama

Can Özüpek

Necati Er

Yüksek atlama

Alperen Acet

Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama

Ersu Saşma

İlkay Aydemir

Gülle atma

Osmancan Özdeveci

Murat Gündüz

4x400 metre

Oğuz Akgül

Berke Akçam

Oğuzhan Kaya

Kübilay Ençü