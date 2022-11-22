Türk Böbrek Vakfı'ndan İhlas Medya'ya 2 ödül birden

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen Medya Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ ve Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık ödüle layık görüldü. Karadağ'ın ödülünü Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kocabıyık'ın ödülünü ise TBV Başkan Vekili Aydın Ekinci takdim etti.

Türk Böbrek Vakfı tarafından bu yıl altıncı kez düzenlenen “Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri” sahiplerini buldu. Sunuculuğunu TBV Mütevelli Heyet Üyesi İpek Tanrıyar'ın yaptığı tören Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliği yaptığı Özgür Kanat'ın müzik dinletisiyle başlayan geceye, jüri üyelerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. 6. Medya Ödülleri'nde “Covid yoğun bakımında ECMO arıza yaptı, doktorların 2 saatlik elle mücadelesi hayat kurtardı, Korona Virüsle Mücadelede İlaç Hamlesi: Faz- 2 Çalışması Tamamlandı” gibi sağlık alanında birçok başarılı habere imza atan İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ ‘Özel Teşekkür Plaketi'ne, 'Cerrahpaşa'nın Nimet ablası 74 yaşında tıp fakültesinden mezun oldu' konulu haberiyle Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık ödüle layık görüldü. Karadağ'ın ödülünü Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk verirken, Kocabıyık'ın ödülünü Türk Böbrek Vakfı Başkan Vekili Aydın Ekinci takdim etti.

“Kadınlara, kız çocuklarına şans verildiğinde başaramayacağımız şey yok”

Gecede konuşan ve gösterilen çabanın takdir edilmesinin önemli bir motivasyon olduğunu ifade eden İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ, “Gecede emeği geçen herkese Türk Böbrek Vakfı'na, sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Sağlık haberciliği birçok alan gibi emek isteyen bir bölüm. Pandemi döneminde arkadaşlarımın da bahsettiği gibi sağlık anlamında zorlu bir süreç yaşadık. Sağlık gazeteciliğinin de öne çıktığı bir dönemdi. Biz de sağlık alanında yaptığımız haberlerle, pandemiye ilişkin elde ettiğimiz bilgilerle elimizden geldiğince süreci duyurmaya çalıştık. Layık gören herkese çok teşekkürler. Şunu söylemeliyim ki kadınlara, kız çocuklarına gereken değer verildiğinde, şans verildiğinde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Nice başaran kadınlara diyorum. Gecede ödül alan tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum, emeğinize sağlık” ifadelerini kullandı.

“Haberimin bir hikayesi var, bunu bir sosyal medya paylaşımında gördüm”

Aldığı ödül için teşekkür ederek sözlerine başlayan ve haberinin hikayesini katılımcılarla paylaşan Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık, sağlık haberciliğinin kolay bir alan olmadığına dikkat çekti. Kocabıyık, “Haberimin bir hikayesi var, bunu bir sosyal medya paylaşımında gördüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 3 yıl okuduktan sonra aşık olup evlenen ve eşinin peşinden yurt dışına giden ve sonra kaydı silinen Nimet Hanım, 50 yıl sonra af çıktığını öğrenince tekrar okula başlıyor ve 74 yaşında o içindeki en büyük hayali gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

“Her 3 kişiden 2'sine sorsanız Böbrek Vakfı'nı tanıyor”

Gecede konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vakfın vatandaşları böbrek sağlığı hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için yapılan eğitim ve çalışmalar dışında birçok proje gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Toplum sağlığının korunması için bilinç oluşturulmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Erk, “Yaşlandım ancak bu işi bırakmadık hala gönülden çalışıyoruz, Eğer şu anda sokaktan geçen her 3 kişiden 2'sine sorsanız Böbrek Vakfı'nı tanıyor musunuz diye, evet diyorlar. Yüzde 67 bilinirlik oranına ulaşmışız. Bu bence muhteşem bir konu” diye konuştu.

TBV Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesinde Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Cemal İbiş, Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Ender Merter, Sedat Toktürk, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve gazeteci Mesude Erşan yer aldı. Haberler, yazılı ve görsel basın, radyo, belgesel, haber ajansı ve internet medyası kategorilerinde haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme ve TBV özel teşekkür alanlarında incelendi. Ayrıca, 2020 yılında hayatını kaybeden, sağlık haberciliğinin önemli isimlerinden Tülay Karabağ anısına "özel haber" kategorisi belirlenmişti.

Ödüle layık görülen isimler şunlar:

TBV Yönetim Kurulu tarafından toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptığı haberler ile İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ'a TBV özel teşekkür plaketi takdim edilirken, 'Cerrahpaşa'nın Nimet ablası 74 yaşında tıp fakültesinden mezun oldu' konulu haberiyle Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık, Sabah Gazetesi'nden Gül Kireklo, NTV'den Melike Şahin, TV Net'ten Asuman Uğur, TRT'den Fatma Demir Turgut, Haberturk.com'dan Demet Demirkır Önal, AA'dan Elif Küçük, gibi isimler ödül aldı. Gecenin sonunda ise TBV Başkanı Timur Erk'in 78'inci yaşını kutlamak üzere pasta kesildi.