Türk boksörler artık ülkesi için dövüşebilecek

Türk boksörler, yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecek ve bu ülkemizi temsil edecek.

Dünya Boks Konseyi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Afrika Profesyonel Boks Birliği Başkanı Houcine Houichi Najjar ve Süpervizör Akram Lachhab, İstanbul'a gelerek Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nu ziyaret etti. Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu ile ziyaretçilerin katılımı ile düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de yetişen boksörlerin yurt dışı yerine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecekleri, bu sayede müsabakalarda Türkiye'yi temsil edebilecekleri belirtildi.

Lisans alabilecekler

Türkiye'de yetişen fakat başka ülkeler adına yarışan Türk boksörlerin artık ülkelerini temsil edebilmeleri amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu büyük bir oluşum başlattı. WBC (Dünya Boks Konseyi) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda ABU (Afrika Profesyonel Boks Birliği) Başkanı Houcine Houichi Najjar ve Süpervizör Akram Lachhab, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nu desteklemek için İstanbul'a gelerek federasyon tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında, Türkiye'de yetişen boksörlerin yurt dışına çıkmaya gerek duymadan yine Türkiye'de profesyonel düzeyde lisans alabilecekleri duyuruldu. Lisans alan boksörler su sayede müsabakalarda Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan 2022 Şubat ayında Türkiye'deki antrenörlere eğitim verileceği, eğitimin ardından antrenörler tarafından yetiştirilen boksörlere lisans verileceği öğrenildi.

Najjar: "Yardım etmeye karar verdim"

Houcine Houichi Najjar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Daha önce söylediğim gibi Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu üyeleriyle ile tanıştım. Gördüm ki hakikaten bu insanlar çok istekli ve iyi bir şeyler yapmak istiyorlar. 9 sene öncesinden kurulmuş bir federasyon nasıl oldu da şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı ben hakikaten üzüldüm. Yardım etmeye karar verdim. Ben onlara yönetimle ilgili ne yapmaları gerektiğini, hepsini anlattım ve inşallah önümüzdeki yıl içerisinde şubattan başlayıp, bütün bu programları birer birer uygulayacağız. Umarım ki eskiden yapılan bütün olumsuzluklar bundan sonra artık son bulur ve başarıyla Türkiye Boks Federasyonu olarak dünyada yerini alır” şeklinde konuştu.

Başak: “Türk boksörlerin milli takım adına dövüşebilmeleri için bu federasyonu kurduk”

Türkiye Profesyonel Boks Federasyon Başkan Yardımcısı Turan Başak ise, "Türkiye'de profesyonel boks olmadığından dolayı ekip olarak profesyonel boks federasyonunu kurduk ve eksiklerimiz vardı onları tamamladık. Türkiye'de neden profesyonel boks yok, neden sporcular belli bir şeyden sonra bırakıyorlar, biz bunu çözmek için bu işe giriştik. Gençlerimiz, profesyonel olmadığından dolayı Almanya, Amerika ve diğer ülkeler adına hep dövüştüler. Ülkemizde yıllardan beri hiçbir zaman kurulmayan profesyonel boksör federasyonunu biz kurduk ve şu anda da amacımız, Türk boksörlerin, yabancı ülkedeki Türk boksörlerin, Almanya veya diğer ülkeler adına dövüşmeyip, onlara davetiye gönderip kendi milli takımımız adına dövüşmeleri için biz bu federasyonu kurduk” dedi.

Öte yandan basın toplantısı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.