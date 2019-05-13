Türk boya markasının 2023 hedefi; 100 ülkede hizmet

Türk boya markası 2023 yılına kadar bulunduğu ülke sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Boya sektöründe 3 kıta ve 44 ülkede hizmet veren San Deco, 2023 yılı hedefini paylaştı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş açıklamasında, belirlenen yıla kadar faaliyet gösterdikleri ülke sayısını 100'e çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti. Açıklamaya göre, bu yolla hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunulması hem de bu denli hizmet ağına sahip ilk Türk markası olmak amaçlanıyor.

Odabaş, San Deco'nun bugünkü ve yarınki üretim anlayışını şu cümlelerle ifade etti: ''Her yıl katıldığımız Yapı Fuarı'nda gerçekleştirilen görüşmeler ve Türkiye genelindeki bayilik taleplerini değerlendirmeye alarak yurtiçi pazarına girmeye karar verdikten sonra, 2018 yılında Bauhaus Market Zincirleri ile işbirliği içerisine girdik. Böylece uzun vadede kalıcı bir yurt içi satış stratejisi oluşturarak 'Dağıtıcı Bayi' ve 'Uygulamacı Bayi' konseptinde bayi yapılanması çalışmasına başladık. Ayrıca bu yıl 2'nci fabrikamızı Cezayir'de açarak bölgedeki ihracat gücümüzü daha çok artırarak dekoratif(efekt) boya üretim hacmimizi ve çeşitliliğimizi genişlettik. Bu noktadaki en büyük amacımız güçlü bir ekosistem oluşturmak ve sürdürülebilir başarı elde etmektir''.

Odabaş, Türkiye'de A+ belgeli üretici olarak sektörde önde geldiklerinden bahsederek, “A+ belgesi; çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlayan uluslararası VOC gerekliliklerine uyumlu olduğundan emin olmanıza sağlayan belgedir. Şirketimiz ürünleri yüksek kalite ve sağlık kriterlerine ‘tam uygun' olarak üretilmektedir” dedi.

Günden güne ihracat gücünü artırdıklarını kaydeden Odabaş, “San Deco, doğaya saygılı yaklaşımını çevreye duyarlı sertifikalarıyla kanıtlamaktadır. Ürünlerin kalitesini her geçen gün artırarak ve geleceğe taşımayı hedefleyip kararlılıkla yol alarak, daha da güven veren bir yapı halini almaktadır” ifadelerini kullandı.