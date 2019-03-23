Türk bulguru Uzak Doğu'da büyük beğeni topladı

Dünyanın en önemli gıda fuarlarından Foodex Japan 2019'a katılan Duru Bulgur'un ürünleri, Uzak Doğu'da büyük beğeni topladı. Türk bulgurunun geleneksel ve yenilikçi lezzetleri fuar katılımcılarından tam not aldı.

Japonya'nın Chiba kentinde 5-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen Foodex Japan 2019'a bu yıl 95 ülkeden 80 binin üzerinde ziyaretçi katıldı. Dünyanın en büyük uluslararası gıda ve içecek fuarlarından biri olan Foodex'te uluslararası çapta gıda ve içecek üretim sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firma yer aldı.

Gıda ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılayan Japonya'da Duru Bulgur ürünleri, daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerden tam not aldı. Foodex Japan 2019 Türkiye standında Türk yemek kültürünün tanıtıldığı bir mutfak etkinliği de düzenlendi. Ünlü Türk Şefler Maksut Aşkar ve Yılmaz Öztürk, Türkiye standında Türk lezzetleriyle Japon damak tadına uygun menüler hazırlayarak, fuar katılımcılarına ikram etti. Türk şeflerin tadım etkinliklerine Japonların ilgisi yoğun oldu.