Türk bulguruna büyük ilgi

Türk bulguru, Avrupa'da büyük ilgi görüyor.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ve kapsamı itibariyle dünyanın en büyük gıda- içecek fuarı olan Anuga Fuarı'nda, Duru Bulgur lezzetleri büyük ilgiyle karşılandı. Fuarda, iki ayrı tadım noktasında hazırlanan bulgur yemekleri ziyaretçilerden tam not aldı.

Tadım standında Duru Pratik ürünlerden yapılmış birbirinden lezzetli salata tariflerinin yanı sıra sade, mısırlı, nohutlu, fasulyeli, ton balıklı, iç pilavı, baharatlı, sebzeli, mantarlı, şehriyeli bulgur pilavı tarifleri de ziyaretçilere ikram edildi. Ayrıca Mısır usulü meyveli bulgur tatlısı ve bulgur köftesi de hazırlanan sürprizler arasındaydı. Faydaları saymakla bitmeyen, sofraların şifa kaynağı bulgur, taş değirmenlerde öğütme yöntemiyle hazırlanıyor.