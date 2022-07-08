Türk cerrah nadir kanser türlerinden PMP ile mücadelede ön safta

Dr. Emel Canbay, Avrupa'da PMP kanserinin farkındalık ve bilgilendirme toplantısında yer aldı. Belçika'da gerçekleştirilen toplantıda nadir görülen hastalığın tedavi koşulları değerlendirildi.

Tıp dünyası ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleşim yerinde kalın bağırsağa ait çekum denilen bölgede bulunan apendiks adlı uzantının kanseri olan PMP için çalışmalara devam ediyor. Avrupa'da oluşturulan çalışma grubunun farkındalık ve bilgilendirme adına lider ismi Dr. Emel Canbay, “Hastalığın tedavisi için önce tanımamız ve bilmemiz gerekir” dedi.

Appendiks kanseri olarak bilinen jelli tümörün tüm karına yayılan nadir görülen günümüzde tedavisi cerrahi ve sıcak kemoterapi ile yapılan bir kanser türü olan hastalığın üzerine araştırma ve klinik çalışmaları yürütülüyor. Nadir görülen bu kanser türüyle ilgili değerlendirme toplantıları yapılıyor. En son toplantı Ghent Üniversitesi ev sahipliğinde Belçika'nın Ghent şehrinde gerçekleştirildi.

Bu kanser türü üzerine geçen yıllar içinde yapılan aktivitelerin değerlendirmesi yapıldı. Bu projeye katılan, İngiltere, Norveç, Finlandiya, Fransa, İtalya, İsveç, İrlanda, Bosna Hersek, Hırvatistan, Belçika dâhil çok uluslu çalışmanın üyesi olan Türkiye adına Dr. Emel Canbay projeye katıldı.

Appendiks kanseri çalışmasının farkındalık ve bilgilendirme grubunun lideri olan Dr. Emel Canbay, “Bu hastalığı bilirsek ve tanırsak tedavi edebiliriz. PMP'yi tanıma bilme sadece hastalar için değil sağlık çalışanları içinde çok önemlidir. Çünkü tanırsak tedavi edebiliriz. Nadir görüldüğü içinde tanınması ve bilinmesi güçlük göstermekte, doğal olarak tedavi şansı başlangıç everesinde iken olmamaktadır. Bu nedenle PMP'yi tanıtmak bilmek tedavinin esasını oluşturmaktadır” dedi.

PMP'nin Avrupa tanıtımını üstlenen ve bu grubun lideri olan Dr. Emel Canbay, “Hastalığın tanınması bilinmesi için çaba sarf etmek benim görevimdir” diyerek çalışmaların devam ettiğini bildirdi.