Türk-Çin iş dünyası zirvede buluştu

Ekonomik hacimleriyle ve yüz binlerce çalışanıyla 1 trilyon doları aşkın piyasa değerine sahip olan ve son bir yılda gerçekleştirdikleri 500 milyar dolarlık satış hacmi ile Çin ekonomisine yön veren 70'in üzerinde Çinli firmalar ve yetkilileri ‘Bir Kuşak Bir Yol-Geleceğe Birlikte Yön Verelim' konferansı kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ve Yidian ev sahipliğinde Türkiye'nin dünya pazarında söz sahibi şirketleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Konferans; Türk-Çin kültürel, akademik ve bilimsel etkileşiminin arttırılması, ekonomik, ticari ve teknolojik iş birliklerini kapsıyor.

Yunus Emre Enstitü'nün 10 aydır yürüttüğü TABİP kapsamında gerçekleştirilen Çin'den Türkiye'ye uzanan 'Bir Kuşak Bir Yol-Geleceğe Birlikte Yön Verelim' konferansı ile Yunus Emre Enstitüsü Çin'in dünya ekonomisine yön veren gıdadan teknolojiye, otomotivden havacılığa önemli sektörlerinden iş adamları, şirket yöneticileri ve yatırımcılarından oluşan nitelikli ve geniş bir heyeti Türkiye'de ağırladı. Çin'in en büyük havayolu şirketi Air China, Çin'in en büyük sosyal medya platformu YIDIAN, bilgisayar şirketi Lenovo, Çin'in lüks araba markası Infinity, bilgisayar firması HP, çip üreticisi Qualcomm Wireless Communication başta olmak üzere dünya devi birçok marka, Bir Kuşak Bir Yol-Geleceğe Birlikte Yön Verelim konferansı kapsamında Türkiye'nin dünya pazarında söz sahibi şirketleriyle bir araya geldi.

Yunus Emre Enstitüsü ve Yidian ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve iki ülke arasında ekonomik işbirlikleri için önemli bir platform oluşturdu. Konferansta konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr Şeref Ateş ‘'Bugün burada dünyanın mesafe bakımından uzak; ancak ticari ve kültürel bakımdan yakın bir köşesinden gelen, iş dünyasının değerli birçok ismini ülkemizden güzide kurumlarla ve onların temsilcileriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüleri olarak yürüttüğümüz, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi, (TABİP), bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu buluşma ile ülkemizin çeşitli kesimlerini yurtdışından gelen değerli konuklarımızla buluşturarak ekonomik, kültürel, akademik ve bilimsel iş birliklerinin gelişmesine büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yunus Emre Enstitüsü olarak 46 ülkede 56 Kültür Merkezi yüzlerce irtibat noktası ile çok geniş bir uluslararası bağlantıyla Türkiye'nin dilini, kültürünü, akademik ve bilimsel kapasitesini tanıtıyoruz. Bugüne kadar yürüttüğümüz kültür ve kamu diplomasisi faaliyetlerine bilim diplomasisi faaliyetlerini de eklemiş bulunuyoruz. Bu kapsamda küresel ağımızı ülkemizin milli kurum ve kuruluşlarının, akademi çevrelerinin ve araştırma geliştirme tabanlı sektörlerinin istifadesine sunuyoruz" dedi.

Ateş; "2018 yılı aynı zamanda Çin'de Türkiye yılı ilan edilmişti. Bu süreçte Yunus Emre Enstitüsü olarak Çin ile kültürel, sosyal, akademik ve bilimsel iş birliği alanlarında etkileşimlerini daha ileriye götürmek amacıyla kültür ve bilim diplomasisi çalışmalarını çok yönlü yürüttük. 2019 yılına bu güzide etkinlikle ve bazı paydaşlarımızla yapacağımız iş birlikleriyle başlıyoruz. İnanıyorum ki, bundan sonra Türkiye'ye Çin'den gelen turist sayısı artacak, kültürel ilişkiler daha da gelişecek ve tüm bunlar akademik ve bilimsel iş birlikleri ve katma değerli projelerle de pekiştirilecek. Çinli turist hedefimize 2019 yılında ulaşacağımızdan eminim. Bu proje ve etkinliğin de buna önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Bu vesile ile kurulacak olan kültürel ilişkilerin, reel sektör temsilcilerini de bu projeye dahil ederek, çok yönlü ve sürdürülebilir kılınması gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple kamu girişimlerinin yanında, sektörel temsilcilerin de bugün burada olması beni ayrıca mutlu ediyor. İkili ve çok taraflı iş birliklerinin ekonomik ilişkilere de olumlu yansıyacağına ve bunun TABİP ile akademik ve bilimsel iş birliği bakımından da çıktılarının olacağına olan inancım tam. TABİP kapsamında geliştirilen portal ile ulusal ve uluslararası iş birliklerinin de bugünden sonra artması ülkemizin küresel imajına ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacına önemli katkılar sunacak" dedi.

Çin'in Facebook'u olarak bilinen 700 milyon sosyal medya kullanıcısı ve günlük 59 milyon kişiyi ağırlayan Çin'in en büyük mobil bilgi platformlarından olan Yidian CEO'su Li Ya ise Çin ve Türkiye arasında sadece turizm değil aynı zamanda teknoloji ve ekonomi alanlarında da iş birliğinin artarak devam etmesinin önemini vurguladı.

Moderatörlüğünü Bloomberght HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay'ın gerçekleştirdiği ARZUM YKB ve DEİK Türk-Çin İşkonseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Bilgi Üniversitesi Rektör Vk. Prof. Dr.Ege Yazgan, YIDIAN Bşk Vk. Jin Zhi., Çin İletişim Üniversitesi Prof. Dr Zhang Xiang, YEE Bşk Prof Dr. Şeref Ateş ile birlikte katıldığı ‘Geleceğe Birlikte Yön Verelim' oturumunda da Çin'den Türkiye'ye uzanan Bir Kuşak Bir Yol projesinin önemi vurgulanarak İpek yolundan bugüne Çin Türkiye ilişkileri konuşuldu.

Yunus Emre Enstitüsü Yidian ile TABIP protokolüne iyi niyet imzalarını attı

Türk-Çin İş Dünyasının buluştuğu 'Bir Kuşak Bir Yol-Geleceğe Birlikte Yön Verelim Konferansı' ülkelerarası iş birliği ve network çalışmaları açısından önemli bir platform oluşturularak Türk-Çin kültürel, akademik ve bilimsel etkileşiminin arttırılması, ekonomik, ticari ve teknolojik iş birliği kapasitesinin yükseltilmesi, ülkemize gelen Çinli turist sayısının arttırılması, farklı sektörlerde iş hacminin genişletilmesi ve Çinli firmaların Türkiye'ye ekonomik yatırım süreçlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı TABİP protokolüne karşılıklı imzaların atılmasıyla sona erdi.

Çinli heyet işbirliği toplantıları için İstanbul da kaldıkları süre boyunca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek ardından Kapadokya'ya geçecekler.