Türk doktorun dünya çapındaki başarısı

Her yıl ‘Derin ven trombozu' ve ‘Akciğer embolisi' hastalıklarıyla ilgili küresel anlamda farkındalığı arttırmak adına tüm dünya genelinde düzenlenen ‘Dünya Tromboz Günü' (World Thrombosis Day) küresel organizasyonu yönetim kuruluna, ilk kez bir Türk doktor seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Yüzlerce profesyonel sağlıkçı, sağlık kuruluşu ve sağlık savunucusunun desteğiyle Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği tarafından yürütülen bu önemli organizasyonun yönetim komitesine seçilen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe, 2 yıllığına bu görevi yürütecek. Aldığı davetle bu önemli komiteye seçilen dünya çapındaki 12 doktordan birisi olmayı başaran Doç. Dr. Dumantepe, 9-10 Ocak 2020 tarihlerinde Londra'daki ilk stratejik toplantıya katılacak. Küresel çaptaki bilimsel yönetim komitesinin resmi üyesi olacak olan Türk doktor ayrıca ‘World Thrombosis Day' Global organizasyonu içindeki ilk damar cerrahı olduğu belirtildi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve dünya genelinde tromboz (pıhtı) ile mücadelede en önemli görevi üstelenen, pıhtıya bağlı ölümlerin azaltılması adına kampanya ve stratejiler oluşturan bu önemli ekibin parçası olarak, bugüne kadarki başarılı çalışmalarını taçlandırmış olacak. Küresel medyada da oldukça ilgi uyandıran bu önemli organizasyona, dünya çapında 175'ten fazla kuruluşun katılırken, bünyesinde özel etkinlikler, eğitim forumları ve farkındalık uyandırmaya yönelik projelerin gerçekleştiriliyor.

Bu yıl Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği'nin yayınladığı ‘Damar' adlı kitapta ‘Derin Ven Trombozu' bölümünü yazan Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe'nin uluslararası alanda damar cerrahisi, derin ven trombozu ve akciğer embolisi ile ilgili birçok makalesi yayınlanırken, uluslararası kongrelerde sunulmuş 100'den fazla bildirisi bulunuyor.