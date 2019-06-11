Türk dövüşçüler Viyana'yı sallamaya hazırlanıyor

Avusturya'nın en büyük dövüş kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam tarafından 15 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan galada iki Türk gencini daha ringe çıkacak.

Kadir Akbaş ve Selim Topuz'un da aynı gecede eldiven giyeceği açıklandı. Her iki sporcunun da geleceğin şampiyonlarından olduğunu vurgulayan Bülent Sağlam, "Kadir korkusuz, gözü pek bir dövüşçü. Rakip seçmiyor, önüne kim çıkarsa çıksın sonuna kadar dövüşmeye hazır. Selim, muhteşem tekniği ile daha şimdiden dünyanın dikkatini çekmiş bulunuyor. Gelecekte ülkemizi büyük bir başarıyla temsil edeceklerini sezinlediğim için her türlü desteği veriyorum" dedi.

Karşılaşmaya Taylant'ta hazırlandığını belirten Selim Topuz, "Orada dünyanın en iyi sporcularına antrenman olanağı sağlayan bir kurum beni de beğenmiş ve bana da özel antrenman programı sundular. Tabi bu antrenmanı alabilmem için bana yardımcı olan Adnan Sert, Önder Güner ve Robert Pastuch'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Hedefim şampiyon olarak bayrağımızı her yerde zirvede tutmaktır" dedi.

Türk gençleri dövüş sporlarında lider

Beş yıldan beridir dövüş sporlarıyla ilgilendiğini belirten 23 yaşındaki Kadir Akbaş, "Karşılaşmaya Viyana'daki Demir Yumruk tesislerinde hazırlandım. On birinci maçıma çıkacağım. Rakibim çok güçlü ancak biz de değerli promotörüm Bülent Sağlam, sayesinde gereken önlemleri aldık ve bu müsabakayı kazanarak, ülkemizin adını Avrupa'nın göbeğinde zirveye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Vendetta Organizasyon Basın Danışmanı Vedat Alyaz, son dönemlerde Avrupa'da dövüş sporlarında Türk gençlerinin akın akın geldiğini vurgulayarak, "Hangi organizasyona gitseniz mutlaka birkaç Türk genci ringe çıkıyor. Onun dışında promotörlerimiz organizasyonlarda dev adımlar atmaya başladılar. Avusturya'da Bülent Sağlam, Almanya'da Erol Ceylan, Levent Çukur ve çok sayıda organizatör Avrupa'nın en büyük galalarına imza atıyorlar" dedi.