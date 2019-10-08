Türk dünyası 4. Uluslararası Belgesel Film Festivali ve Belgesel Film Yarışması sonuçlandı

'9 ülke 9 şehir' sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Filim Yarışması sonuçları açıklandı.

Festivale, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TİKA, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Beyoğlu Belediyesi ile bir çok sivil toplum örgütü de destek verdi.

Türk dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü. Türk belgesel yapımcısı ve yönetmeni olan bir çok davetli katıldı.

Festival kapsamında geçtiğimiz aylarda vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun adına vefa ödülü verildi.

Festivali düzenleyen Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir festivale her geçen gün ilginin büyüdüğünü ve marka haline geldiğini açıklayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Festival ekibi olarak amacımız belgesel marifeti ile öncelikle Türk dünyasının akabinde dünyanın kültürüne ve sanatına katkı koymak" dedi.

Festival törenine, Türk Dünyası Sinamacılar Birliği Başkanı, Türkmenistan eski Kültür Bakanı Hojakulu Narliyev, Kırgızistan eski Kültür Bakanı Milletvekili Sadıg Şer Niyaz, Tataristan Müslüman Filmleri Başkanı Milyauşa Aytuganova, Kazakistan Sinema Genel Müdürü Kanat Torabay, Özbekistanlı Yapımcı Yönetmen Abdullayev Ulugbek, Özbekistanlı yapımcı Yönetmen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Jüri Başkanı Şuhrat Mahmudov Macaristanlı Yönetmen İvan Forgaş ve çok sayıda davetli katıldı

Profesyonel kategoride birincilik ödülünü Nejla Demirci, Öğrenci kategorisinde birincilik ödülünü Kırgızistan'dan Aidana Topchubaeva,

Türk Konseyi Modern İpek Yolu Özel Ödülü'nü Macaristan'dan yönetmen Gabor Szaba, Jüri Kültür Sanat Özel Ödülü'nü Yönetmen Adem Şenay, Prof. Dr. A.Haluk Dursun adına Türk dünyası onur ödülünü Yönetmen Yavuz Selim Taşçıoğlu, Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Kazakitan'dan Asanali Aşimov kazandı.