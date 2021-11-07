Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı

Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in yanı sıra Türk dünyası ülkelerinden çok sayıda diplomat katıldı. Küratörlüğünü Özlem Ketenci Çolakoğlu'nun üstlendiği "Türk Cumhuriyetleri'nde Yaşamdan İzler” adlı sergi konser salonunun girişinde davetlileriyle buluştu.

Etkinlikte konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk dünyasının önemli bir sanata sahip olduğunu, sanatın değişik alanlarında önemli eserler gördüğü hepimiz biliyoruz. Sanatı 21. yüzyıldan itibaren yumuşak güç olarak tanımlıyoruz. Bir resim, bir sinema filmi bir öykü, bir roman, bir karikatür milyonları etkileyebiliyor. Ve dolayısıyla sanatın özellikle 21. yüzyılda iletişimin çok genişlediği bir çağda olağanüstü bir önemi var. Sanatı eğer büyütebilirsek, Türk Dünyası olarak geliştirebilirsek daha çok kaynaşabilirsek, kültürlerimizi birbirimize daha yakından aktarabilirsek, sanat dünyasının entelektüellerini zaman zaman bir araya gelip tartışmalarına olanak verebilirsek, son derece değerli bir görevi yerine getirmiş oluruz. Her alanda Türk dünyasını olağanüstü sanat eserleri var aslında. İzlerken gördük, bir camideki taş işçiliğini. Osmanlı döneminde de benzeri görüyorduk. Bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu eserleri, kendi Türk dünyamız olarak, kendi kendimize değil, bütün dünyaya aktarmalıyız ve anlatmalıyız. Bu, bunun belki de ilk adımlarından birisi olur. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sanat etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz. Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği gibi; altı büyük Türk devleti bir araya gelip, gücünü ortaklaştırdığı zaman, emin olun dünya tarihine yeni ve görkemli imzayı hep beraber atmış oluruz” dedi.

Etkinlik, programa katılan siyasilerin konuşmaların ardından sahnelenen Shaman Dans Tiyatrosu dans gösterisiyle sona erdi.