Türk e-ticaret markaları Dubai'ye açılıyor

World Ecommerce Forum'ları Dubai'de gerçekleştirecekleri bilgisini veren WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Türkiye e-ticaret ekosistemini Körfez bölgesine taşıyacak olmak muhteşem bir duygu. E-ticaret ekosistemindeki Türk markalarımız, yurtdışındaki e-ticaret şirketleriyle görüşerek büyük iş hacmi yakalayacak” dedi.

İstanbul'u, bölgenin ve dünyanın dijital başkenti yapacak önemli etkinlikleri gerçekleştiren WORLDEF, yurtdışı ayağını genişletiyor. Hem dünya markaları hem de Türk üreticilerin yer alarak e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine yön verdikleri World Ecommerce Forum'lar Körfez ülkelerine de taşınıyor. World Ecommerce Forum, şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler ve en büyük şehri Dubai'de düzenleniyor. 5-7 Aralık'ta Dubai Jebel Ali'deki Jafza Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan forum, binlerce kişiyi buluşturacak.

WORLD Ecommerce Forum Dubai 5-7 Aralık'ta

Ülkelerin birbirleriyle olan e-ticaret ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynayacaklarını ifade eden Ömer Nart, “WORLDEF olarak senelerdir hayalimiz hep World Ecommerce Forum'ları yurtdışına taşımaktı. Amacımız ise e-ticaret ekosistemindeki Türk üreticileri ve servis sağlayıcıları, yurtdışındaki e-ticaret şirketleriyle görüştürmekti. Ve bunu neredeyse başarmak üzereyiz. Amerika etkinliğimizin 11-13 Eylül'de olacağını söylemiştik. Şimdi sıra Dubai'de. Türkiye e-ticaret ekosistemini Körfez bölgesine taşıyacak olmak muhteşem bir duygu! Defalarca yaptığımız Dubai seyahatleri sonuçlarını verdi ve Dubai'de Jebel Ali'deki Jafza Kongre Merkezi ile sözleşmeyi imzaladık. 5-7 Aralık'ta World Ecommerce Forum Dubai etkinliğimizi yapıyoruz” dedi.

Forumun ilk gününde iş gezisi gerçekleştireceklerini belirten Nart, programın ikinci ve üçüncü gününde forum ve B2B'lerin yapılacağını söyledi. Nart, ayrıca forumda Türkiye heyetine özel workshopların da yer alacağını ifade etti.