Türk Eğitim Vakfı, İstanbul Anadolu Yakası'nda 14. şubesini açtı

51 yıldır başarılı ve maddi imkanları kısıtlı gençlere eğitim desteği veren Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 14. şubesi Anadolu Yakası'nda açıldı.

Açılış törenine Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV Şube Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu'nun yanı sıra TEV bağışçıları ve bursiyerleri katıldı. Bursa'dan Adana'ya, İzmir'den Trabzon'a, Denizli'den Kayseri'ye kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 14 şubesi bulunan Türk Eğitim Vakfı, yeni şubesini İstanbul Suadiye'de açtı. Bir otelde düzenlenen açılış töreninde TEV'in bursiyerleri ve bağışçıları ile bölgenin önemli iş insanları bir araya geldi.

Açılışta konuşma yapan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Hizmetlerimizi genişleterek artan eğitim desteği ihtiyacına cevap verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu genişlemenin ve büyümenin en güçlü etkisini de varlığımıza güçlü katkı sağlayan şehirlerimizdeki temsilciliklerimiz oluşturuyor. TEV'in başarı hanesinde bugün Türk Milli Eğitimi'nin hizmetine sunduğu 30'a yakın eğitim tesisi, 3 kız öğrenci yurdu ve sağladığı 250.000 eğitim bursu bulunmaktadır" dedi.

TEV'in İstanbul bağışçılarından yüzde 50'den fazlası bu bölgede yaşıyor

Anadolu Yakası'nın bağışçı potansiyeli açısından artan etkisinin TEV'in stratejik planında çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yırcalı, "Anadolu Yakası'nın bizler için önemi ve potansiyeli çok büyük. Varlıklarını TEV'e vakfeden çok sayıda hayırseverimiz bu bölgede ikamet ediyor. 2017 yılında İstanbul'dan aramıza katılan 22 yeni bağışçımızın 14'ü Anadolu Yakası'nda ikamet etmekteydi ve bu 2016 yılına göre yüzde 100'lük bir artış demekti. Aynı yıl hazırlanan stratejik planda 2018 yılı içinde açılacak 2 yeni şubeden birinin Anadolu Yakası'nda açılmasını kararlaştırdık. 2018 yılında 20 yeni İstanbul bağışçımızın 11'i Anadolu Yakası'ndan aramıza katıldı. Bu bölgede her yıl gördüğümüz bağışçı artışı, bölgemizin potansiyelini ve ne kadar doğru bir karar aldığımızı bize bir kez daha göstermiş oldu. Ayrıca bu bölgedeki 10 üniversitede okuyan 172 bursiyerimiz bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Mustafa Özarslan: "Vakfın faaliyetlerine elimizden gelen desteği vermeye hazırız"

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, yoksulluğu aşmanın yolunun cehaletle mücadeleden geçtiğine inandıklarını belirterek, "Bu konuda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Fakat bu alanda devletin tek başına çalışması yeterli değildir. Sivil Toplum Kuruluşları bu konuda en büyük paydaşlarımızdır. Türk Eğitim Vakfı'nın bu bölgede şube açmasıyla başlayacak iş birliğimizin çalışmalarımızı geliştirerek topluma ve ülkemizin geleceğine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Biz de vakfın faaliyetlerine elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Raset Soyer: "TEV'in verdiği ışık büyüyerek yıldız halinde topluma döndü"

Türk Eğitim Vakfı'nın kurulduğu yıl olan 1967'deki ilk kız bursiyeri olan Raset Soyer ise, "TEV'in hayatımdaki yerini açıklamak için sizi 40 sene öncesinin Türkiye şartlarına götürmek istiyorum. 17 yaşındaydım babamın vefatı ve değişen şartlar nedeniyle aileme yük olmamam gerekiyordu. Bir gün, adını saygıyla andığım bir aile büyüğüm, üniversite öğrencilerine burs verecek bir vakfın kurulduğunu söyledi. Türk Eğitim Vakfı ile böylece tanışmış oldum. Okulumu bitirdikten sonra sivil toplum örgütlerinde sürdürdüğüm profesyonel hayatımdan 2015 yılında emekli oldum. Ümitsizsiniz, çaresizsiniz, birine muhtaç olmak istemiyorsunuz ve bir kurum size el uzatıyor. Bu en güzel duygu bence. Türk Eğitim Vakfı bana sivil toplumda gençlerin elinden tutma, bursiyerleri tanıma, onlara burs verme imkanı sağladı. İhtiyacı olanları maddi gücü olanlarla buluşturup o insanlara bir ışık tutma fırsatı verdi. TEV'in sunduğu sadece maddi destek değil, verdiği ışık büyüyerek yıldız halinde topluma döndü. O nedenle yaptığınız bağışlar fevkalade önemlidir" dedi.

Seda Ekincioğlu: "Bu kutsal görevde yer almaktan dolayı çok mutluyum"

TEV Şube Yürütme Kurulu Başkanı Seda Ekincioğlu da, "51 yıllık eğitim seferberliğinin bir parçası olmaktan ve Türk Eğitim Vakfı Ailesine katılmaktan duyduğum gururu belirtmek isterim. 18 yıllık profesyonel iş yaşantım sonrası Türk Eğitim Vakfı'nda hizmet verecek olmaktan ve bu kutsal görevde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Eğitime duyarlı dostlarımızın her zaman şubemize destek olacağını ve çocuklarımıza umut olacağımıza yürekten inanıyorum. En başta küçük bir organizasyon yapısıyla hizmet verecek olan şubemizin bölgesel potansiyel açısından gelişime açık olduğuna inanıyoruz. Gayemiz sizleri çalışmalarımızdan haberdar etmek ve bu suretle daha ahenkli ve sürekli bir şekilde çalışarak aramızdaki iletişimi yoğunlaştırmaktır. Bir süre tek başıma bu çalışmaları sürdüreceğimden desteklerinize ihtiyacımız olacak. Bölgede gelecek adına planladığım çok sayıda faaliyet var. Eğitim için daha çok insanımızın seferber olmasını sağlamayı hedeflediğimiz bu günlerde Anadolu Yakası şubemiz, umuyoruz bu niyetimizin, ümidimizin ve gayretimizin bir adımı olacak" açıklamasında bulundu.