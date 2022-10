Türk eğitimcinin sahibi olduğu Almanya'daki üniversitede mezuniyet gururu

Türk eğitimci Enver Yücel'in sahibi olduğu BAU Global'in eğitim ağı üyesi olan tek Alman üniversitesi Berlin International Üniversitesi, bu yıl altıncı kez mezunlarını verdi. Kep atan 134 öğrencinin mezun olma gururuna ve heyecanına ortak olan BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Dünyanın sorunlarıyla yakından ilgilenen, kavga, dövüşten beslenen değil bir arada olmayı başarabilen bireyler olarak hedefleriniz doğrultusunda hareket edin” dedi.

Alman Eğitim Senatosu'ndan alınan akreditasyonlarla 97 farklı ülkeden bine yakın öğrenciye eğitim veren Berlin International Üniversitesi, bu yıl altıncı kez mezunlarını verdi. KINO International'de düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, müsteşar eşi Fulya Yücekök, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Pöğün Zander, Berlin International Üniversitesi CEO'su Turgut Tülü ile çok sayıda davetli, öğrenci ve veli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Zander, kendileri için çok anlamlı ve özel bir gün olduğunu belirterek, “Üniversite olarak kültürümüz, tolerans ve saygı duymaktır. Bu seyahat sizi nereye götürürse götürsün, hedeflerinizden ve amaçlarınızdan şaşmayın, üniversiteyle olan ilişkinizi devam ettirin. Umut ediyoruz ki, bizim çocuklarımıza geçirdiğimiz deneyimler ve eğitim, bundan sonraki yaşamlarında da kendilerini tanımalarına yardımcı olacaktır” dedi.

"Eğitimde değişimin öncüsü olmaya adayız"

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından kürsüye çıkan BAU Global Başkanı Enver Yücel, 8 yıl önce Berlin International Üniversitesi'ni kurduklarını hatırlatarak, “Bu üniversiteyi kurduğumuzda bize inanmayanlar oldu. Berlin gibi Avrupa'nın önemli eğitim merkezlerinden birinde var olmak, kendimizi ispatlamak istedik, inandık ve bu günlere geldik. Berlin International Üniversitesi, BAU Global'in bir üyesi. Bunun dışında ABD, Batum, İngiltere, İstanbul ve Kıbrıs'ta da üniversitelerimiz var. Büyük bir ağ olduğumuzu bilmenizi isterim. Gücümüzü kendimizden ve akıldan alıyoruz. Bundan böyle yüksek öğretimin değişmesi lazım. Her alanda değişimler yaşanırken, eğitim alanında değişimler yaşanmalı. Biz de eğitimde değişimin öncüsü olmaya adayız. Bunun başarılarını da görüyoruz. Bahçeşehir Üniversitemiz, geçen açıklanan verilere göre, dünyada 374. oldu. Bu bizim öncülüğümüzün neyi ifade etmekte olduğunu göstermekte. Berlin International Üniversitesi'nde özellikle uygulama alanında yaptıklarımız, bilim ve teknoloji dışına çıkmayışımız, ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Şu an, 60 bine yakın üniversite mezunumuz var. Avrupa'nın en köklü eğitim kurumlarından biriyiz, Sorumluluğumuz çok fazla ve attığımız her adımı sağlam atmak istiyoruz” dedi.

"Asla pes etmeyin"

Üniversitelerin mezunlarla büyüyüp yüceldiğini ve kendileriyle olan ilişkilerini bundan sonra da devam ettirmesi gerektiğini söyleyen Yücel, “Dünyanın neresinde olursa olsun hepinize kapımız açık. Sizler şimdi mezun oluyorsunuz. Ya iş kuracaksınız ya da akademi de kalacaksınız. Ne yaparsanız yapın, tıkandığınız, tökezlediğiniz noktalar olabilir. Yere düşebilirsiniz, sakın ola asla pes etmeyin, devam edin. Yere düşmeyi alışkanlık haline getirmeyin, ayağa kalkmasını bilin, bilim ve teknoloji dışına çıkmayın” şeklinde öğütlerde bulundu.

"Dünyanın sorunlarına duyarsız kalmayın"

Enver Yücel konuşmasının sonunda, “Dünya değişiyor. İklim değişikliği, enerji krizi gibi problemleri çok. Sakın, beni ilgilendirmez demeyin. O sizi ilgilendirir. Dünya artık bir avuç oldu. Bakın, yanı başımızda Rusya Ukrayna savaşı bizi nasıl etkiliyor, enerji krizine neden oluyor. Dünyanın sorunlarına duyarsız kalmayın ilgilenin. Ayrıca hiçbir zaman bir ırkın, bir kültürün birbirine üstünlüğünü anlatmayın. Medeniyetler insanlık içindir, hepsini sevin, birlikte yaşam kültürünü savunun. Kavga, dövüşten beslenen değil bir arada olmayı başarabilen bireyler olarak hedefleriniz doğrultusunda hareket edin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 134 mezun havaya kep atarak, yeni yaşamlarına “Merhaba” dedi.