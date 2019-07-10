Türk girişimciler dünyaya tanıtılacak

Türk girişimcileri ve markalarını dünyaya tanıtacak "Türkiye'nin Yüzü" kataloğu, Lob'in Türkiye tarafından düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

Lob'in Türkiye, gelişen Türkiye'nin büyüyen girişimcilerini 15 Kasım'da Londra'da düzenlenecek olan "Türkiye'nin Yüzü" zirvesinde bir ayaya getirecek. Zirvede yer alan girişimciler kapsamlı bir iş dünyası kataloğu ile dünyaya tanıtılacak. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde (İYYÜ), düzenlenen lansman toplantısında tanıtılan katalog ile Türkiye'nin girişimcilerinin ve markalarının dünyadaki tanınırlığı artırılarak, Türkiye'nin ihracatının yeniden biçimlendirilmesi hedefleniyor.

Katalog 220 ülkede dağıtılacak

Türkçe ve İngilizce hazırlanacak olan "Türkiye'nin Yüzü” kataloğunda İYYÜ akademik kurulunun belirlediği 100 girişimci ve marka yer alacak. Ayrıca katalog, başta Tokyo, Bangkok, New York ve Londra olmak üzere 220 ülkede düzenlenecek lansmanla bu ülkelerdeki sanayi ve iş dünyasının etkin kuruluşları ile paylaşılacak. 10 bin adet basılacak olan katalogda yer alan markaların girişimcileri ile bu ülkelerdeki sanayi ve iş dünyasının etkin kuruluşları arasında işbirlikleri sağlanmaya çalışılacak.

“Katalog, markalarımızın yurt dışına açılan penceresi olacak”

Katalog hakkında bilgi veren Lob'in Türkiye Başkanı Fahri Ustaoğlu, "'Türkiye'nin Yüzü' projesi imalat ve hizmet sektöründe farkındalık oluşturan markaları bir araya getiren bir katalogdur. Bu katalog bu zamana kadar hazırlanan kataloglardan çok farklı bir niteliğe sahiptir. Katalogda yer alacak olan kurumlar, akademik bir kurul tarafından incelenerek katalogda yer alabilecekler. Bu katalog 220'ye yakın devletin ticaret bakanlıklarına, iş insanı derneklerine ve o ülkelerin önemli sanayici ve iş adamları derneklerine ulaştırılacak. Dolayısıyla bu katalog, çeşitli sebeplerle yurt dışına açılmamış markaların yurt dışına açılacakları pencere olacak” dedi.

“Projemiz İhracatı artırmak adına önemli bir adım”

Bu proje ile Türkiye'nin ihracatını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ustaoğlu, "Bu projeyi ihracatı artırmak adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu katalogla birlikte Türkiye'deki markaları, iş insanlarını merak eden yurt dışındaki kurumlar, çalışabilecekleri kurumları daha hızlı belirleyebilecektir. Zaten bakıldığında Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen ve merak edilen ülkelerden biri. Uluslararası arenadaki duruşu dünyanın dikkatini çekiyor. İş dünyamız rakiplerine göre daha hızlı karar verebilme ve çözüm üretebilme yetkinliğine sahip. Bu da dünyada fark ediliyor. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizi aşabilmek için elimizdeki imkânları sonuna kadar kullanıp, daha fazla ihracata yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Bu durum istihdamı da artıracaktır. Projemizle ihracat alanındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Değerlerimiz ulusal sınırlarla sınırlanamayacak kadar geniştir”

Lansmanın açılış konuşmasını yapan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise “Türkiye'nin değerlerinin kıymetlendirilmesi olan her türlü buluşma, bizim için çok önemlidir. Olguların çoğu zaman algıların gerisinde kaldığı bir çağın içerisindeyiz. İletişimin stratejik bir değer kazandığı bir çağdayız. O açıdan sadece üretilenle ya da başarıyla yetinmemeliyiz. Bunların iletişim araçlarıyla ortaya konmasına ihtiyaç var. Dolayısıyla biz dünyayı çok büyük olarak görüyoruz ama dünyanın ekonomik ve siyasi ajandası çok dardır. Bunun yanı sıra dünyada jeopolitik açıdan çok kıymetli bir konumdayız. Bu coğrafyadan doğacak her türlü kıymet, etkisini hayata dair kılar. Değerlerimiz ulusal sınırlarla sınırlanamayacak kadar geniştir. Bu açıdan çok kıymetli markalarımızın çok geniz bir tanıtımla uluslararası alana taşınması son derece önemlidir. İnanıyorum ki bu çalışama da buna hizmet edecektir” şeklinde konuştu.

Lansman, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve eski Sağlık ve Turizm Bakanlarından Bülent Akarcalı'nın pasta kesimi merasimi ile son buldu.