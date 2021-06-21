Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 43,9 milyar dolar oldu

Sağladıkları istihdam ise 158 bin 66 kişiye ulaştı” dedi.

Ticaret Bakanlığının "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonuçlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından Ticaret Bakanlığının "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Firmaların yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğine ve dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırdıklarınI ifade eden Muş, "Bakanlığımızca yapılan 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı. Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu ise 35 milyar doları buldu” dedi

İstihdam 160 bin kişiye yaklaştı

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Bakanlık tarafından yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi-2021", 26 Nisan-4 Haziran 2021 döneminde gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından kurulan çevrim içi sistem üzerinden yapılan anket sonucunda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43,9 milyar dolar olarak tespit edildi. Anket çalışması sonucu, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34'ü yabancı, toplam 158 bin 66 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 6,4 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın ise 4,1 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi.