Türk Gölge Oyunu ve sergisine Kağıthanelilerden yoğun ilgi

Kağıthane Belediyesi'nin destekleriyle Usta sanatçı Hayali Suat Veral'in 40 yıllık birikimiyle ortaya koyduğu Dev Gölgeler Tasvir Sergisi, Gültepe Kültür Merkezi'nde sanatseverin beğenisine sunuldu.

Sergi, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla açılırken, her yaştan vatandaş sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergiye gelenler, Geleneksel Türk Gölge Oyunu'nda var olan karakterleri yakından görme fırsatı buldu. Alanında uluslararası onur ödülüne sahip usta sanatçı Hayali Suat Veral ‘in 9-17 Kasım arasında gerçekleşen sergisi, ilk olarak Dev Gölgeler oyunuyla ziyaretçilerin karşısına çıktı. Türkiye'de ilk defa 1 metrelik deri tasvirleri el emeğiyle yapan Hayali Suat Veral, Dev Gölgeler projesinin hem dünyada hem de Türkiye'de milyonlarca izleyicisi olduğunu belirtti. Veral, bu özel projenin amacının yüzlerce insanı, aynı anda devasa bir gölge oyunu sahnesinde tek bir gösteride buluşturmak olduğu söyledi.

“İzleyiciler tarafından beğeniyle izlendi”

Sergide yer alan yüzden fazla eserin her biri orijinal deriden, özel tasarımlarla ve el emeğiyle yapıldı. Serginin yanı sıra özellikle ailelere Karagöz Hacivat tiplemelerinden oluşan gölge oyunu da izletildi. Günümüz uyarlamasıyla Hacivat ve Karagöz çocuklara; toplumda daha iyi birer insan olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı anlattı. Sergiye İstanbul'un farklı semtlerinden ziyaretçilerin katıldığı gözlendi. Aynı zamanda dev gölgeler gösterisinde yer alan Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken'in de performansı izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. İlken öğrencisi olan Şevval Veral'ın da sanatın içinde yer alarak gençlere örnek olduğunu belirtti.

“Özel bir uluslararası festivalde de yer alacak”

Sanatçı Suat Veral röportajında, “Sanatımızı uzun yıllar çizgisinden çıkarmadan, özünü değiştirmeden yaşatmaya devam ettiğimiz için uluslararası festivallerden talepler gördük. Önce sanatımız, sonra halkımız adına yurt dışında onur ödülleri kazandık. Gelecek yıl dev gölgeler projesi özel bir uluslararası festivalde de yer alacak. Bunun da heyecanı içindeyiz. Fakat Kağıthane'de yapılan bu özel çalışmanın tadı da bir başka. Bu hizmetleri halka sunan, hem sanatın hem de sanatçının yanında olan başkanımız Mevlüt Öztekin'e bize ve sanata verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz'' diye konuştu.