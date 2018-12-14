Türk Halk Müziği Korosu'ndan Maltepe'de türkü şöleni

Maltepe Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun (THM) “7 Bölge” isimli Türk halk müziği konserine ev sahipliği yaptı.

Sivas, Malatya, Erzincan, Erzurum, Tokat, Amasya ve dolaylarını kapsayan 7 bölgenin en güzel halk müziği eserlerinden örneklerin sunulduğu konser, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen koro şefi Uğur Kaya, “Sanat deyince orada durmak lazım. En acılı günlerimizde dahi türkülerimiz dilimize pelesenk olmuş. En acılı anlarımızda bir uzun hava, bir bozlak, bir bağlama, kaval o atmosferle bütünleşmemizi sağlıyor. Kaza nedeniyle konser repertuarında değişiklik yaptık” diye konuştu.

7 yöreden türkü harmanı

Kaya, Sivas, Malatya, Erzincan, Erzurum, Tokat, Amasya'nın, aşıkların, türkülerin, deyişlerin halayların barların harman olduğu büyük bir coğrafya olduğuna dikkat çekti. Solist ve koro sanatçıları, yedi yöreye ait birbirinden güzel eserleri dinleyiciler için seslendirdi. Halk ozanı Aşık Davut Sulari de, “Tercan Elleri” isimli eseriyle anıldı.