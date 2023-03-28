Türk halk müziği sanatçılarından 'Yaşasın Cumhuriyet Sergisi'ne ziyaret

Türk halk müziğinin önemli sanatçılarından Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan, İş Sanat'ta verecekleri konserin provasının ardından Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan 'Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi'ni ziyaret etti.

Türk halk müziğinin üç güçlü sesi Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan, 5 Nisan Çarşamba akşamı İş Sanat'ta verecekleri konserin provasının ardından Türkiye İş Bankası Müzesi'nde açılan “Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi”ni ziyaret etti.

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları vesilesiyle hazırlanan, başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı sergiyi ziyaret eden sanatçılar, tarih uzmanları eşliğinde sergi hakkında detaylı bilgi aldı.

Sergi hakkında izlenimlerini aktaran sanatçılar, şu ana kadar gördükleri en kapsamlı Cumhuriyet sergisi olduğunu ve savaştan çıkmış bir halkın yüzünde umudu görebildiklerini, detaylı bir arşivle adeta bir film izlediklerini söylediler. Kadınların güçlü, özgür, eşit ve modern görüntülerinden çok etkilendiklerini ifade ederlerken, buğday tarlasında çalışan kadının ve ellerinde afiş taşıyan çocukların fotoğraflarını da çok beğendiklerini dile getirdiler. Sanatçılar, herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir sergi olduğunu sözlerine ekledi.

Müzede sene sonuna kadar açık kalacak Yaşasın Cumhuriyet Sergisi pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Feryal Öney, Ayfer Vardar ve Elif Buse Doğan'ın solist olarak yer aldığı Kadın Ozanlar konseri ise 5 Nisan Çarşamba, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak. Anadolu'nun sevilen türkülerinin seslendirileceği konserde, solistlere kadınlardan oluşan bir halk müziği topluluğu eşlik edecek.