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Türk Hava Yolları, 2020 Balkan Kupası'nda sahne alıyor

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Sırbistan’ın ev sahipliğinde organize edilecek 2020 Kadınlar Balkan Kupası’nda sahne alacak.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Sırbistan'ın ev sahipliğinde organize edilecek 2020 Kadınlar Balkan Kupası'nda sahne alacak. THY, turnuvada Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovic takımı ile mücadele edecek.


2020 Balkan Kupası'nda şampiyon olan takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Türk Hava Yolları şampiyon olması halinde, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda Hırvatistan'ın OK Kastela takımı ile eşleşecek. THY, korona virüs pandemisi sebebiyle tescil edilen 2019-2020 voleybol sezonunda Sultanlar Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.


İki takım, iki gün üst üste karşı karşıya gelirler. İki maçı da kazanan takım şampiyon olur. Galibiyetlerin eşitliği halinde, ikinci maçın ardından altın set oynanır. Altın seti kazanan takım şampiyon olur.


Kadınlar Balkan Kupası'nın TSİ maç programı şu şekilde:



Yarın


20.00 Zeleznicar Lajkovic - Türk Hava Yolları



13 Eylül Pazar


20.00 Zeleznicar Lajkovic - Türk Hava Yolları

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