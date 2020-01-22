Türk Hava Yolları Avrupa'da yenilgisiz devam ediyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller birinci maçında, deplasmanda karşı karşıya geldiği Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj takımını 3-0 mağlup etti.

Avrupa serüveninin ilk yılında Balkan Kupası'nı namağlup kazanarak yola devam eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller birinci maçında, deplasmanda C.S.M. Lugoj ile I.K. Ghermnescu Lugoj Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden THY Kadın Voleybol Takımı, 25-20, 25-19 ve 25-18'lik set skorlarıyla rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Turu geçen takım çeyrek finale yükselecek

Turun ikinci maçı 4 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00'de İstanbul TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve maç TRT Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türk Hava Yolları, rakibine her iki maçın sonunda da puan olarak üstünlük kurarsa, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 8 takım arasına adını yazdıracak.

Turu geçen takım, çeyrek finalde Avusturya temsilcisi Askö LINZ-STEG takımıyla eşleşecek.